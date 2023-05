Consigaz e MIS oferecem R$ 10 mil em prêmio para artistas emergentes

Pelo terceiro ano consecutivo, a Consigaz realiza com o apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS). A iniciativa busca incentivar e valorizar a arte urbana, proporcionando uma plataforma para artistas emergentes exibirem seu trabalho e ganharem visibilidade nacional.

"A Galeria Consigaz traz o tema ‘Energia das ruas’, buscando artistas de street art que possam transpassar o seu talento na nossa energia, simbolizada pela arte em nossos botijões P13", afirma Carla Tunkel, gerente de marketing da empresa.

A parceria com o MIS incrementa a missão de difundir a arte e a cultura na comunidade como um todo. “Os museus são instituições reconhecidas pelo papel fundamental na preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural das sociedades. Como tal, este espaço pode e deve ir além deste papel original, com atividades significativas para a promoção da arte urbana que tanto representa nossa população”, afirma André Sturm, diretor-geral do MIS.

Como participar?

Pode participar da ação qualquer pessoa residente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal, que seja maior de 18 anos e deseja mostrar seu talento e criatividade por meio de expressões artísticas nas mais diversas formas: grafite, muralismo, intervenção urbana, stencil, entre outras técnicas relacionadas à arte urbana. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 25 de maio, pelo site oficial do projeto.

Os dez selecionados terão a oportunidade de pintar em um evento ao vivo na capital paulista, no dia 4 de junho. A grande final da Galeria Consigaz - 3ª Edição será transmitida pelo canal da empresa no YouTube e acontecerá no MIS, em São Paulo. A decisão será tomada por um júri que avaliará a criatividade, originalidade e técnica de cada obra de arte. Os selecionados concorrem a um prêmio de R$ 10 mil.

No total, mais de mil artistas se inscreveram nas últimas duas edições. Em 2023, as inscrições já atingiram essa marca. "Esperamos até a data de encerramento mais de 3 mil inscritos", diz Carla.

