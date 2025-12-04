Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Axl e Slash estarão nos shows do Guns N’ Roses no Brasil? Relembre brigas

Vocalista e guitarrista da banda de rock já trocaram farpas no palco e afirmaram se odiar

Guns N´Roses: veja qual formação da banda vem para o Brasil (Samir Hussein / Colaborador/Getty Images)

Guns N´Roses: veja qual formação da banda vem para o Brasil (Samir Hussein / Colaborador/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 00h26.

Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

A banda norte-americana Guns N’ Roses confirmou nove apresentações no Brasil em abril de 2026. Além do já anunciado show no festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 daquele mês, o grupo incluiu paradas em outras oito capitais e cidades do interior. A banda tem um histórico de brigas entre os integrantes, principalmente entre o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash, o que ascendeu dúvidas quando a presença deles nos novos shows.

A polêmica mais recente aconteceu em outubro deste ano, na Argentina, quando Rose, de 63 anos, chutou a bateria e jogou um microfone no novo baterista da banda, Isaac Carpenter. 

Axl e Slash se odiavam

Em 1989, em uma das apresentações da banda na Califórnia, o vocalista criticou os colegas por terem problemas com drogas.

“Eu odeio fazer isso no palco. Mas eu já tentei de todas as outras maneiras. E, a menos que certas pessoas nesta banda comecem a se recompor, estes serão os últimos shows do Guns N’ Roses que você verá. Estou cansado de tantas pessoas nesta organização ‘dançando com o Sr. Brownstone‘", disse Axl Rose.

Axl estava se referindo à música “Mr. Brownstone”, que, por sua vez, fazia analogia ao uso de heroína. Na época, a droga estava em alta entre os integrantes, especialmente Slash. O então baterista Steven Adler foi demitido da banda em 1990, no auge de sua dependência química.

Depois, Slash disse em entrevistas que "odiava" Axl e que "nunca o perdoaria."

Quem retorna ao Brasil?

As datas da nova turnê, chamada Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, estão distribuídas entre os dias 1º e 25 de abril. Essa será a 11ª vinda da banda ao Brasil. A mais recente foi em outubro.

A formação do Guns N' Roses que virá ao Brasil em 2026 inclui a formação original com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, acompanhados pelo novo baterista Isaac Carpenter, além de Richard Fortus, Dizzy Reed e Melissa Reese.

Veja as datas:

  • 1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

  • 4 de abril: São Paulo (Allianz Parque – Monsters of Rock)

  • 7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

  • 10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)

  • 12 de abril: Vitória (Estádio Kleber Andrade)

  • 15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)

  • 18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)

  • 21 de abril: São Luís (Estádio Castelão – MA)

  • 25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)

Festival em São Paulo já tem ingressos disponíveis

O show no Monsters of Rock, marcado para o dia 4 de abril no Allianz Parque, terá também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme no lineup.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com preços entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante). Os ingressos para os demais shows também já estão disponíveis. 

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas brasileiros após 20 anos

'Percy Jackson' na CCXP: tudo que sabemos sobre a segunda temporada

Vai ter horário de verão em 2026?

Shrek 5: tudo o que sabemos sobre a animação

Mais na Exame

Pop

'Orgulho e Preconceito' retorna aos cinemas brasileiros após 20 anos

Ciência

Canudo de metanol: universidade inicia licenciamento da tecnologia

Esporte

Com dois títulos em quatro dias, Flamengo tem agenda 'cheia' em dezembro

Brasil

Câmara reage ao STF e aprova limitação a decisões monocráticas