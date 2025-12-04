Axl e Slash estarão nos shows do Guns N’ Roses no Brasil? Relembre brigas

A banda norte-americana Guns N’ Roses confirmou nove apresentações no Brasil em abril de 2026. Além do já anunciado show no festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 daquele mês, o grupo incluiu paradas em outras oito capitais e cidades do interior. A banda tem um histórico de brigas entre os integrantes, principalmente entre o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash, o que ascendeu dúvidas quando a presença deles nos novos shows.

A polêmica mais recente aconteceu em outubro deste ano, na Argentina, quando Rose, de 63 anos, chutou a bateria e jogou um microfone no novo baterista da banda, Isaac Carpenter.

Axl e Slash se odiavam

Em 1989, em uma das apresentações da banda na Califórnia, o vocalista criticou os colegas por terem problemas com drogas.

“Eu odeio fazer isso no palco. Mas eu já tentei de todas as outras maneiras. E, a menos que certas pessoas nesta banda comecem a se recompor, estes serão os últimos shows do Guns N’ Roses que você verá. Estou cansado de tantas pessoas nesta organização ‘dançando com o Sr. Brownstone‘", disse Axl Rose.

Axl estava se referindo à música “Mr. Brownstone”, que, por sua vez, fazia analogia ao uso de heroína. Na época, a droga estava em alta entre os integrantes, especialmente Slash. O então baterista Steven Adler foi demitido da banda em 1990, no auge de sua dependência química.

Depois, Slash disse em entrevistas que "odiava" Axl e que "nunca o perdoaria."

Quem retorna ao Brasil?

As datas da nova turnê, chamada Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, estão distribuídas entre os dias 1º e 25 de abril. Essa será a 11ª vinda da banda ao Brasil. A mais recente foi em outubro.

A formação do Guns N' Roses que virá ao Brasil em 2026 inclui a formação original com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, acompanhados pelo novo baterista Isaac Carpenter, além de Richard Fortus, Dizzy Reed e Melissa Reese.

Veja as datas:

1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

4 de abril: São Paulo (Allianz Parque – Monsters of Rock)

7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)

12 de abril: Vitória (Estádio Kleber Andrade)

15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)

18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)

21 de abril: São Luís (Estádio Castelão – MA)

25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)

Festival em São Paulo já tem ingressos disponíveis

O show no Monsters of Rock, marcado para o dia 4 de abril no Allianz Parque, terá também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme no lineup.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com preços entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante). Os ingressos para os demais shows também já estão disponíveis.