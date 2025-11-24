Guns N' Roses no Brasil: banda anuncia oito novos shows para 2026; veja os locais

Guns N' Roses no Brasil: banda anuncia oito novos shows para 2026 (Scott Dudelson/Getty Images)
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15h04.
O Guns N’ Roses anunciou uma nova passagem pelo Brasil em 2026. Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, a banda norte-americana acrescentou outras oito apresentações no país.
A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.
No Monsters of Rock, o lineup inclui também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site da Eventim, com valores que variam entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante).
Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos para os demais shows do Guns N’ Roses no Brasil.