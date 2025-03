Quem é o novo baterista do Guns N' Roses? Artista já tocou com Duff McKagan

Será um recorde? O Guns N' Roses não ficou nem 24h sem um baterista. A banda anunciou a saída de Frank Ferrer na noite desta quarta-feira, 19, e já deu as boas-vindas ao novo integrante da do grupo nesta quinta-feira, 20: Isaac Carpenter.

Com 45 anos, o baterista tem uma carreira extensa e variada no mundo da música. Natural de Tri-Cities, Washington, nos Estados Unidos, ele ganhou notoriedade com a banda Loudermilk, que logo mudou seu nome para Gosling. O grupo esteve ativo entre 1995 e 2006, e Carpenter foi parte fundamental desse projeto.

Carpenter tocou com artistas como Awolnation, Adam Lambert, A Perfect Circle, The Exies, Tyga e outros. Ele também tem uma carreira sólida como músico de sessão para filmes e séries.

Fãs mais atentos do Guns N' Roses podem já conhecer o baterista de seu período com o baixista Duff McKagan no projeto Loaded, no qual ele participou entre 2009 e 2011, com o álbum The Taking (2011).

Com a substituição de Frank Ferrer, o Guns N' Roses segue firme em seus planos, com uma turnê programada para a Ásia em maio de 2024. Entre o fim do mês e julho, a banda excursionará pela Europa, acompanhada de Rival Sons, Public Enemy e Sex Pistols.

Saída de Frank Ferrer foi 'amigável'

Em um comunicado nas redes sociais, o Guns N' Roses anunciou a saída de Frank Ferrer, que foi baterista mais longevo da banda (19 anos). O músico se juntou ao grupo em 2006.

A publicação agradece Ferrer tempo de contribuição e insights que construíram o ritmo e a identidade da banda.

“O Guns N’ Roses anuncia a saída amigável de Frank Ferrer. A banda agradece a Frank por sua amizade, criatividade e presença robusta ao longo dos últimos 19 anos e deseja sucesso no próximo capítulo de sua jornada musical. Frank se juntou inicialmente ao GN’R durante um show em junho de 2006, ajudando a estabelecer a seção rítmica durante as turnês seguintes, incluindo as iniciativas recentes trazendo o trio reunido com Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Seu último show com a banda aconteceu em 5 de novembro de 2023, no México.”