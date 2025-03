Baterista Frank Ferrer deixa Guns N' Roses após 19 anos com a banda

Em um comunicado nas redes sociais, o Guns N' Roses anunciou a saída de Frank Ferrer, que foi baterista mais longevo da banda, por 19 anos. O músico se juntou ao grupo em 2006 e a saída, diz a nota oficial, foi amigável.

A publicação agradece Ferrer tempo de contribuição e insights que construíram o ritmo e a identidade da banda.

“O Guns N’ Roses anuncia a saída amigável de Frank Ferrer. A banda agradece a Frank por sua amizade, criatividade e presença robusta ao longo dos últimos 19 anos e deseja sucesso no próximo capítulo de sua jornada musical. Frank se juntou inicialmente ao GN’R durante um show em junho de 2006, ajudando a estabelecer a seção rítmica durante as turnês seguintes, incluindo as iniciativas recentes trazendo o trio reunido com Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Seu último show com a banda aconteceu em 5 de novembro de 2023, no México.”

Ferrer assumiu a bateria do Guns N’ Roses após passagens relâmpago de outros bateristas, como Rob Gardner, Steven Adler, Matt Sorum, Josh Freese e Bryan Mantia. Antes de integrar o grupo, fez parte também do The Psychedelic Furs, Love Spit Love e The Beautiful, e trabalhou como músico contratado para ícones como PJ Harvey, Neil Young e Frank Black (Pixies).

Quem será o novo baterista do Guns N' Roses?

O Guns N’ Roses segue sem anunciar o substituto de Ferrer. Em maio, a banda se prepara para uma nova turnê pela Ásia, Oriente Médio e Europa, acompanhado de bandas como Rival Sons, Public Enemy e Sex Pistols.