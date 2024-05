Autor de 'Diário de um banana' virá para Bienal do Livro de SP; veja como comprar ingressos

A 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa em breve e promete uma experiência literária rica e diversificada para os visitantes, focada na era do Booktok — comunidade de leitores do TikTok. Em 2024, a feira terá uma lista de autores renomados, incluindo Jeff Kinney, conhecido pela série infantojuvenil "Diário de um Banana", um dos livros que marcou gerações de crianças no Brasil.

O evento, que espera receber ao longo de seus dez dias mais de 600 mil visitantes, acontece de 6 a 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi. Além de Kinney, participam também Junior Rostirola, autor de "Café com Deus pai" e Ernesto Rodrigues, biógrafo de Ayrton Senna.

Neste ano, a Bienal do Livro recebe cerca de 350 autores nacionais e 33 internacionais. A Colômbia é a convidada de honra desta edição, destacando a rica diversidade cultural e literária da América Latina. O evento conta também com mais 150 expositores editoras, livrarias, distribuidores e editoras independentes.

Veja o que a Bienal do Livro traz em 2024

De olho nos novos leitores, a diversidade será uma marca registrada da bienal deste ano, com mais de 150 horas de programação distribuídas em nove espaços culturais. Entre eles, destaca-se a Arena Cultural, que receberá autores best-sellers nacionais e internacionais em bate-papos e palestras exclusivas, sob a curadoria de Diana Passy.

O Salão de Ideias, com curadoria de Leonardo Neto e Clivia Ramiro, do Sesc SP, promete trazer grandes nomes para discutir questões atuais de relevância social e cultural. O espaço contará com a presença do jornalista Raul Juste Lores ("São Paulo nas alturas").

Além disso, a Bienal terá espaços dedicados à infância, educação, literatura de cordel, debates de mercado e até mesmo uma área gastronômica comandada pelo chef André Boccato. Destaque também para o país homenageado desta edição, a Colômbia, que será celebrada com atividades culturais e de negócios destacando a riqueza literária da América Latina.

Como comprar ingressos para a Bienal do Livro de SP?

Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 35 (inteira) e R$ 10 (meia).

Neste ano, segundo a Câmara Brasileira do Livro (CBL), quem comprar ingressos antecipados receberá R$ 15 de cashback na entrada inteira e R$ 7,50 para a meia entrada. O valor será retornado através do app ZigPay, como um incentivo para consumir na feira. Basta cadastrar o mesmo CPF da compra do ingresso no aplicativo.

A pré-venda já está disponível no site oficial da Bienal do Livro de São Paulo.

Confira os horários da Bienal do Livro de SP

- Dia 06/09, sexta-feira, das 09h às 22h;

- Dia 07/09, sábado e 08/09, domingo das 10h às 22h;

- Dia 09/09, segunda-feira até 13/09, sexta-feira das 09h às 22h;

- Dia 14/09, sábado das 10h às 22h;

- Dia 15/09, domingo, das 10h às 21h;

* Entre 06 e 14/09, o acesso ao evento é até 21h;

* No dia 15/09, o acesso ao evento é até 19h.