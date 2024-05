Qual era o salário de Ayrton Senna na Fórmula 1?

Completos 30 anos da morte de Ayrton Senna, a vida do piloto brasileiro ainda mexe com o imaginário dos fãs. E uma das perguntas que mais surge é quanto o tricampeão da Fórmula 1 ganhava de salário. Senna chegou a faturar quase R$ 5 milhões por corrida na época da McLaren e no seu contrato com a Williams.

Em 2014, um documento vazado da época em que Senna correu na Lotus, 1985 a 1987, apontava que o brasileiro ganhou US$ 1,5 milhão (R$ 7,72 milhões) (valor corrigido) na temporada. Além disso, o brasileiro recebia 4 mil dólares (R$ 20,6 mil) por ponto marcado. Em 1987, ele conquistou 57 pontos e recebeu 228 mil dólares (R$ 1,1 milhão).

Na transição para a McLaren, em 1988, Ayrton conquistou seu primeiro título mundial. Porém, o que chama a atenção é o seu contrato com a equipe inglesa na temporada de 1993, quando ganhava US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões) por corrida. No ano anterior, a McLaren e Senna não entravam em um acordo sobre o contrato e ficou decidido que o principal patrocinador da equipe, a marca de cigarro Marlboro, pagaria grande parte dessa quantia por corrida.

De acordo com reportagens da imprensa inglesa na época, Senna faturou por volta de US$ 20 milhões (R$ 102 milhões) pela temporada final na McLaren. Em 1994, Ayrton fez um contrato parecido com a Williams e chegou a receber US$ 1,5 milhão (R$ 7,72 milhões) por corrida.

O jornalista britânico Tom Rubython, autor de ‘The Life of Senna’ (‘A vida de Senna’, em português), afirma que o patrimônio do tricampeão mundial no ano de sua morte, 1994, era de US$ 400 milhões (R$ 2,06 bilhões).

Morte de Senna completa 30 anos

A morte de Ayrton Senna, ocorrida em 1º de maio de 1994 durante o Grande Prêmio de San Marino, completou 30 anos em 2024. Senna, considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, sofreu um acidente fatal na curva Tamburello no circuito de Ímola. Sua morte não apenas abalou o mundo dos esportes, mas também levou a uma série de mudanças significativas nas normas de segurança da Fórmula 1, visando evitar que tragédias semelhantes ocorressem novamente.

Trinta anos depois, o legado de Ayrton Senna continua vivo e relevante. Seu talento extraordinário e sua dedicação ao esporte ainda são celebrados por fãs de automobilismo em todo o mundo. Além de suas conquistas nas pistas, com três títulos mundiais e 41 vitórias, Senna é lembrado por sua paixão e determinação.

Ele se tornou um ícone não só pelo seu desempenho esportivo, mas também por sua personalidade carismática e seu profundo senso de responsabilidade social. Através do Instituto Ayrton Senna, fundado após sua morte, ele deixou um impacto duradouro no campo da educação, ajudando a melhorar as oportunidades para milhões de crianças no Brasil.

Senna também é lembrado por suas contribuições à segurança no automobilismo. Seu trágico acidente foi um catalisador para uma revisão abrangente das normas de segurança da Fórmula 1. Essas mudanças incluíram melhorias no design dos carros, na infraestrutura dos circuitos e nos equipamentos de proteção dos pilotos. Graças a essas reformas, a Fórmula 1 se tornou muito mais segura, salvando inúmeras vidas ao longo dos anos.