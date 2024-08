Bukele reconhece que bitcoin não teve "adoção em massa" em El Salvador

Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda de curso legal, abrindo as portas para o uso pela população. Anos depois, porém, Nayib Bukele - atual presidente do país e responsável pela ideia - reconheceu que não houve uma "adoção em massa" da criptomoeda.

Em entrevista para a Revista Time, Bukele disse que "o bitcoin não teve a adoção em larga escala que estávamos esperando. Eu acho que ela poderia ter funcionado melhor, e ainda há tempo para fazermos melhorias, mas isso também não resultou em nada negativo".

Uma pesquisa recente, divulgada pela Universidade Centro Americana (UCA) em junho deste ano, apontou que 80,5% dos salvadorenhos afirmaram que a adoção do bitcoin contribuiu "pouco" ou "nada" para melhorar o nível de vida no país, contrariando a visão de Bukele.

O presidente de El Salvador pontuou ainda que, por mais que o uso pela população esteja aquém do esperado, a adoção da criptomoeda beneficiou o país ao atrair investimentos e empresas interessados no ativo e em projetos envolvendo a maior moeda digital do mundo.

Bukele disse que os riscos projetados por instituições internacionais como o FMI também "não se materializaram". "A adoção nos deu uma marca, nos deu investimentos, turismo. Eu acredito que os resultados positivos superam os negativos, e os problemas apontados são relativamente pequenos".

Ele pontuou também que houve valor para o país em ser o primeiro do mundo a apostar no bitcoin, antecedendo inclusive grandes instituições do mercado financeiro. Agora que essas instituições passaram a oferecer investimentos na criptomoeda para seus clientes, o país tem se beneficiado.

Segundo Bukele, El Salvador possui atualmente mais de US$ 400 milhões em unidades de bitcoin. Ele também implementou um programa que envolveu a aquisição de 1 unidade do ativo por dia, independentemente do seu preço de mercado naquele momento, como forma de ampliar as reservas no ativo.

O movimento indica uma aposta do político no potencial da criptomoeda para chegar a um patamar de preço ainda maior que o observado no momento: "Eu não vou dizer que ela vai ser a moeda do futuro, mas existe muito futuro nessa moeda".