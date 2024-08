Tiktoker que viralizou com receitas de pepino já está na mira das marcas de beleza

O TikTok é um ambiente propício para tendências alimentares não convencionais (e muitas vezes bizarras), desde refrigerantes com picles até wraps enrolados em bolas de sorvete.

A última moda na plataforma é uma série de receitas gourmet de saladas de pepino postadas pelo canadense Logan Moffitt, cuja popularidade gerou uma escassez incomum de pepinos nos supermercados da Islândia. Claro que algumas marcas viram uma oportunidade de ganhar dinheiro e já estão colaborando com o influencer.

Segundo o AdAge, não são apenas as marcas de alimentos que estão correndo para trabalhar com Moffitt, conhecido como "Cucumber Guy" (o cara do pepino, na tradução) no TikTok.

A maioria das marcas que patrocina as receitas do influenciador para misturas de pepino, como "pepinos com salada caesar de frango" ou "pepinos com sanduíche de salada de ovo", está no setor de beleza e cuidados com os cabelos, incluindo Sephora, NYX Professional Makeup, K18 Hair e a marca de lâminas de barbear femininas Flamingo.

Moffitt quase dobrou seu público no TikTok, passando de aproximadamente 3 milhões para 5,8 milhões, desde que ele iniciou sua série de receitas de pepino no início de julho. Cada vídeo segue um mesmo formato básico, frequentemente começando com o slogan de Moffitt: "Às vezes você precisa comer um pepino inteiro. Deixe-me mostrar a melhor maneira de fazer isso."



No mês passado, ele acumulou mais de 300 milhões de visualizações em seus tutoriais do TikTok e gerou uma onda de vídeos de outros criadores , além de marcas como Kroger, Williams-Sonoma e Philadelphia Cream Cheese.

Mais de 367.000 vídeos usando a hashtag #CucumberSalad foram compartilhados no TikTok nos últimos 30 dias, de acordo com dados da plataforma. Na segunda-feira, a hashtag ultrapassou 1,3 bilhão de visualizações, segundo dados da ViralMoment.

Para as marcas, as parcerias com criadores não devem ser sobre "apenas pular na próxima tendência", conforme indicou a reportagem do AdAge. "É sobre analisar o público de um criador e ver se há uma maneira de se conectar com ele."

Para a Flamingo, por exemplo, as parcerias realmente precisam ter alguma conexão relevante com o produto. "Seja por meio de uma abordagem mais direta ou um pouco mais atrevida, como fizemos com Logan", diz Vikki Williams Cornwall, vice-presidente da companhia.

O vídeo rapidamente se tornou uma das "parcerias de melhor desempenho do ano" da Flamingo, de acordo com a executiva, que viu um aumento de 1.000% nas visitas ao perfil da marca no TikTok desde o patrocínio.

A K18 também encontrou uma conexão entre o conteúdo de Moffitt e seus produtos de cuidados capilares, pegando carona no cabelo loiro platinado do influenciador. A postagem patrocinada, em que ele interrompe brevemente a receita para a aplicação de uma máscara capilar da marca, gerou quase 10 milhões de impressões, incluindo 4,6 milhões de visualizações e 225.000 curtidas.

A K18 alavancou ainda mais sua colaboração com Moffitt ao ter Kayla Hagey, gerente sênior de relações com influenciadores da marca, fazendo um dueto com o tiktoker.