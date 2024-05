Como você dançava nos anos 1980? Filhos viralizam com os pais no TikTok; veja vídeos

É verdade que hoje o TikTok é o novo Google da Geração Z: os jovens já usam como ferramenta de pesquisa e a plataforma chinesa, por outro lado, responde com uma infinita diversidade de conteúdos. Mas as músicas e danças — origem do sucesso da rede social —, ainda seguem à frente como os conteúdos mais virais. E agora quem tem feito sucesso dançando são os pais dos usuários.

Nos últimos dias, uma trend de dança viralizou no TikTok mostrando os pais dos usuários dançando a música "Smalltown Boy", da banda Bronski Beat, lançada em maio de 1984. A brincadeira é mostrar como eles dançavam nas discotecas dos anos 80, com passos e coreografias bem diferentes dos que andam viralizando com os jovens na plataforma chinesa desde 2019.

A música já acumula quase 100 mil publicações diferentes no TikTok, com vídeos que ultrapassam os 10 milhões de curtidas. Abaixo, separamos alguns dos melhores:

Como os pais dançavam nos anos 1980?

Qual a história da música 'Smalltown Boy', viral no TikTok?

A música viral no TikTok foi lançada pela banda de synth-pop Brinski Beat em maio de 1984, dentro do álbum The Age of Consent (A Era do Consentimento). A canção conta a história de um homem gay, jovem, que sofre bullying e é forçado a deixar sua casa.

Um membro da banda chegou a dizer que a música surgiu a partir de uma tentativa de um cover da canção "Pretty Vacant", dos Sex Pistols, lançada em 1977. O padrão de oitava é o mesmo que o da banda dos anos 1970, usando um sintetizador Roland MC-202.

O videoclipe da música foi dirigido por Bernad Rose, que já havia feito um trabalho no video "Relax", da banda Frankie Goes to Hollywood, abertamente LGBT. No clipe de "Smalltown Boy", Somerville é vítima de um ataque homofóbico e acaba sendo rejeitado pelos pais. Ele foge de casa e pega um trem para Londres, acompanhado pelos demais membros da banda.