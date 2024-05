Filme, arte e literatura: confira indicações culturais para o final de semana

DOCUMENTÁRIO

Um século de Caymmi

Dorival Caymmi — Um Homem de Afetos | Direção Daniela Broitman | 25 de abril nos cinemas (Divulgação/Divulgação)

Na semana em que Dorival Caymmi celebraria 110 anos, estreia nos cinemas o documentário Dorival Caymmi — Um Homem de Afetos. Dirigido por Daniela Broitman (Marcelo Yuka no Caminho das Setas), a produção apresenta o universo do cantor e compositor que revolucionou a canção no Brasil e abriu caminho para movimentos como a Bossa Nova e a Tropicália. Com depoimentos de familiares e artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Jobim.

LIVRO

Memórias de um naufrágio

Os náufragos do Wager — Uma história de motim e assassinato | David Grann | Companhia das Letras | 89,90 reais (Companhia das Letras/Divulgação)

Mesmo autor de Assassinos da Lua das Flores, David Grann reconstitui aqui a história real do afundamento de um navio britânico no século 18 e de seus sobreviventes em Os Náufragos do Wager. A obra publicada pela Companhia das Letras apresenta uma pesquisa completa do jornalista sobre a viagem e o comportamento humano em situações extremas por meio de uma aventura histórica.

ARTE

Virtude da cor

Detalhe da obra de Silvana Mendes na mostra Um Defeito de Cor: Brasil Império (Sesc Pinheiros/Divulgação)

Ana Maria Gonçalves narra, em Um Defeito de Cor, publicado em 2006, a jornada de uma mulher africana nascida no início do século 19 e escravizada no Brasil, e sua busca por um filho perdido. O livro vencedor do prêmio Casa de Las Américas agora ganha uma exposição no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Com curadoria compartilhada entre a autora, Marcelo Campos e Amanda ­Bonan, a mostra conta com 372 peças entre arte têxtil, fotografias, instalações, cartazes, pinturas e esculturas de autoria de artistas do Brasil, da África e das Américas, fazendo alusão ao período do Brasil Império (1822-1889) para discutir os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos do século 19 e seus desdobramentos em elementos contemporâneos.

Já no Sesc Avenida Paulista, o artista carioca Maxwell Alexandre apresenta a mostra Novo Poder: Passabilidade. Vencedor do prêmio Pipa 2021, Andrade traz 56 obras sobre a ideia da comunidade preta dentro de galerias, museus, centros culturais e fundações. Em suas obras, o artista dá ênfase a três signos-base: as cores preta, branca e parda. A cor preta aparece na representação dos personagens, a cor branca aponta tanto para o espaço expositivo como para o conhecimento acadêmico, e a cor parda representa a obra de arte e faz referência ao próprio papel, que é o suporte principal da série. “A moda e a arte são dois campos da cultura hegemônica ocidental que se consolidaram a partir da modernidade, cada um com suas especificidades, tendo como ponto em comum a forte influência que ambos exercem na construção de distinções sociais”, diz Maxwell.

Um Defeito de Cor | Curadoria: Amanda Bonan, Ana Maria Gonçalves e Marcelo Campos | De 25 de abril a 1o de dezembro de 2024| Sesc Pinheiros ­— Rua Paes Leme, 195, São Paulo

Novo Poder: passabilidade | Artista e curadoria: Maxwell Alexandre | De 19 de abril a 29 de setembro de 2024 | Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Por Júlia Storch

um lugar para comprar decoração...

...em Lima (Peru)

Dédalo é uma loja, um espaço de exposição e um café localizado em um lindo casarão no descolado bairro Barranco. Os cômodos da casa apresentam uma curadoria cuidadosa e exibem uma ampla gama de obras de arte, artesanatos peruanos, objetos reciclados e móveis.

...em Marrakech (Marrocos)

A caminho do Jardim Majorelle e do museu Yves Saint Laurent fica a 33 Rue Majorelle, uma loja-conceito que vende produtos com design marroquino. Tapeçaria, cerâmica, velas, mobiliário, obras de arte estão disponíveis na cheirosa loja de dois andares.

...na Cidade do México (México)

Lago é uma marca que impulsiona o design latino-americano através de vários projetos, como mercados itinerantes e feiras. Além disso, há duas lojas na Cidade do México que vendem cerâmicas e têxteis de designers do Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Brasil e, claro, do México.

Por Carolina Gehlen