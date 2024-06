Série de Harry Potter da HBO terá roteirista e diretor de Succession

A aguardada série de Harry Potter da HBO começa a tomar forma com a confirmação da equipe criativa que irá liderar a produção. Francesca Gardiner, conhecida por seu trabalho como roteirista e produtora de "Succession", será a showrunner e roteirista principal da nova adaptação. Mark Mylod, que dirigiu vários episódios de "Succession", assumirá a direção de diversos episódios e também atuará como produtor executivo.

Francesca Gardiner e Mark Mylod trazem consigo uma vasta experiência e uma reputação consolidada na indústria do entretenimento. Gardiner foi produtora consultora nas temporadas 3 e 4 de "Succession", além de ter trabalhado em outras produções renomadas como "His Dark Materials" e "Killing Eve". Já Mylod, além de "Succession", dirigiu episódios de séries icônicas como "Game of Thrones" e "The Last of Us".

A escolha dessa dupla para liderar a adaptação televisiva de Harry Potter reflete a intenção da HBO de manter um alto padrão de qualidade na produção. A série, que promete ser uma adaptação fiel dos sete livros escritos por J.K. Rowling, está programada para estrear em 2026 e contará com um elenco totalmente novo.

Mudança estratégica da Warner

A série de Harry Potter estava inicialmente planejada como um original da plataforma Max, mas agora será uma produção da HBO, como parte de uma estratégia de reformulação da Warner Bros. Discovery. Esta mudança visa aproveitar a expertise da HBO em criar séries de prestígio e de grande apelo popular, garantindo que a nova adaptação de Harry Potter receba a atenção e o investimento necessários para se tornar um sucesso.

A série será produzida pela Warner Bros em parceria com a Brontë Film and TV, empresa de J.K. Rowling. Além de Gardiner e Mylod, a produção executiva contará com a participação de David Heyman, produtor dos filmes originais de Harry Potter, e de Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV.

Fidelidade e na renovação

A nova série de Harry Potter tem como objetivo ser uma adaptação fiel aos livros, o que implica seguir de perto a trama original e os desenvolvimentos dos personagens. Com temporadas planejadas para cobrir cada um dos sete livros, a série promete explorar detalhes e nuances que não puderam ser aprofundados nos filmes.

A decisão de escalar um novo elenco visa dar uma nova roupagem aos personagens icônicos, permitindo que uma nova geração de atores traga suas próprias interpretações. Até o momento, nenhum ator foi confirmado, mas a busca por talentos jovens está em andamento.

Harry Potter é uma das franquias mais amadas e bem-sucedidas da história, tanto na literatura quanto no cinema. A transição para a televisão representa uma oportunidade de explorar o universo mágico de maneira mais detalhada e extensa. A expectativa é alta, tanto por parte dos fãs de longa data quanto de novos espectadores que poderão descobrir a magia pela primeira vez.

Com uma equipe criativa de peso e um compromisso com a fidelidade ao material original, a série de Harry Potter da HBO tem todos os ingredientes para se tornar um novo marco na televisão. A combinação de narrativa envolvente, personagens memoráveis e uma produção de alta qualidade promete encantar audiências ao redor do mundo. A série deve estrear em 2026 e será um dos pilares da programação da HBO nos próximos anos, reafirmando o legado de Harry Potter e trazendo uma nova luz à obra de J.K. Rowling.