O duelo de bilhões da Disney e da Universal para desafiar crise no turismo

A Walt Disney Company e a Universal estão promovendo expansões históricas em seus parques temáticos e apostando bilhões de dólares para reforçar o segmento de experiências.

A movimentação acontece em um momento de reestruturação estratégica, com as empresas buscando reduzir a dependência da televisão tradicional e ampliar fontes de receita mais estáveis no cenário pós-pandemia de covid-19.

Universal inaugura parque com investimento recorde

No último mês, a Universal Orlando Resort abriu as portas do Epic Universe, seu quarto parque na Flórida. O investimento foi estimado em US$ 7 bilhões, segundo a Universidade da Flórida Central.

“É o maior investimento único que a Comcast NBCUniversal já fez em seu setor de parques temáticos”, afirmou Brian Roberts, CEO da controladora da Universal.

Para Karen Irwin, presidente da Universal Orlando, o novo parque é “diferente de tudo o que já construímos e certamente diferente de qualquer coisa que alguém já tenha construído”. A meta da empresa é transformar o complexo em um destino de férias de uma semana, com a adição de três hotéis da rede Loews, elevando o total para 11 unidades.

Disney prepara resposta de US$ 60 bilhões

Como resposta, a Disney também acelerou seus investimentos. Em 2023, a companhia anunciou um aporte de US$ 60 bilhões na área de experiências, sendo US$ 30 bilhões reservados aos parques localizados nos Estados Unidos.

“Vamos receber a maior parte desse investimento”, declarou Michael Hundgen, produtor executivo criativo da Walt Disney Imagineering. “Trata-se de encontrar o melhor equilíbrio entre criatividade e valor.”

Setor teme efeitos da desaceleração no turismo

Apesar da escala dos projetos, analistas demonstram preocupação com o retorno financeiro das iniciativas.

A estreia do Epic Universe ocorre em meio a sinais de desaceleração no turismo e instabilidade econômica, o que pode influenciar o comportamento de consumo das famílias.

“Se há incerteza sobre os rumos da economia, as pessoas tendem a ser mais cautelosas com os gastos”, explicou Jorge Ridderstaat, professor da Rosen College of Hospitality Management da Universidade da Flórida Central.

A dúvida central dos especialistas é se os investimentos bilionários serão sustentáveis diante de uma possível queda no número de visitantes nos parques temáticos.