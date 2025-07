EUA alerta para mais tempestades em Texas e Novo México após inundações recentes

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, em inglês) alertou nesta sexta-feira para mais tempestades em parte dos estados de Texas e Novo México, após as recentes inundações que deixaram mais de 100 mortos.

O órgão informou sobre o "retorno do risco de inundações repentinas nas Planícies do Sul neste sábado, incluindo partes do centro do Texas", além de "tempestades generalizadas com risco de inundações repentinas e clima severo" em parte do Meio-Oeste neste fim de semana.

"Um amplo aviso de 'risco leve' ocorre em grande parte das Planícies do Sul, incluindo partes do centro e norte do Texas, onde as condições anteriores permanecem sensíveis", disse o NWS.

O escritório do NWS em Albuquerque, a maior cidade do Novo México, prevê que a alta umidade pode elevar a "intensidade das chuvas neste fim de semana e na próxima semana".

Este alerta foi dado enquanto persiste a busca por mais de 170 desaparecidos pelas inundações do último fim de semana no Texas, onde cerca de 120 mortes foram confirmadas, a maioria no condado de Kerr e o restante em outros cinco condados nas proximidades da cidade de San Antonio.

O presidente Donald Trump programou uma visita nesta sexta-feira à região, em meio a questionamentos da oposição sobre o sistema de alertas de inundações e cortes de funcionários em escritórios climáticos como o NWS.

No Novo México, três pessoas morreram, incluindo duas crianças, na terça-feira, devido a inundações na cidade de Ruidoso, segundo autoridades locais.