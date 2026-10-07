Nobel de Literatura 2026: quem são os escritores favoritos ao prêmio?

Após a vitória do húngaro László Krasznahorkai em 2025, o Nobel de Literatura de 2026 pode reconhecer um escritor de fora da Europa. Críticos literários ouvidos pela agência AFP apontam nomes da América Latina e do Caribe entre os possíveis vencedores, com destaque para a argentina Samanta Schweblin, a mexicana Cristina Rivera Garza e a escritora caribenha Jamaica Kincaid.

A Academia Sueca mantém em sigilo, por 50 anos, os nomes dos indicados e as discussões responsáveis pela escolha do vencedor. A ausência de informações oficiais abre espaço para especulações entre críticos, escritores e representantes do setor editorial.

Para Lina Kalmteg, jornalista da rádio pública sueca SR, a premiação pode representar o reconhecimento de uma geração de escritoras latino-americanas que ganhou espaço após o período de influência de autores associados ao realismo mágico, movimento literário que combina acontecimentos cotidianos com elementos fantásticos.

Segundo Kalmteg, a produção dessa geração apresenta narrativas que abordam questões feministas, violência e elementos surrealistas. A jornalista considera que chegou o momento de a Academia reconhecer uma autora latino-americana de língua espanhola.

Entre os nomes mencionados está Samanta Schweblin, de 48 anos. A escritora argentina publicou obras como Distância de resgate, Sete casas vazias e Pássaros na boca, que exploram situações de tensão psicológica, acontecimentos inexplicáveis e elementos da literatura fantástica.

Apesar de considerar Schweblin uma possível vencedora, Kalmteg avalia que sua idade pode pesar na escolha da Academia.

Outra candidata citada é Cristina Rivera Garza, de 62 anos. A mexicana construiu uma carreira de mais de três décadas com romances, ensaios e poesias que relacionam ficção, memória e investigação histórica.

Entre seus livros estão O invencível verão de Liliana e Ninguém vai me ver chorar. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas e abordam temas como violência, identidade e relações sociais.

A última vez que um escritor latino-americano recebeu o Nobel de Literatura foi em 2010, quando o peruano Mario Vargas Llosa conquistou a premiação.

Jamaica Kincaid também está entre as cotadas

A escritora Jamaica Kincaid, de 77 anos, também aparece nas projeções dos críticos suecos. Nascida em Antígua e Barbuda e radicada nos Estados Unidos, a autora desenvolveu uma produção literária voltada a temas como colonialismo, identidade cultural, relações familiares e imigração.

Victor Malm, responsável pela editoria de cultura do jornal sueco Expressen, defende que Kincaid seja reconhecida pela Academia. A avaliação é compartilhada por Björn Wiman, editor de cultura do Dagens Nyheter, que destaca a trajetória da escritora.

Uma das obras citadas por Wiman é Lucy, romance inspirado em experiências da própria autora. O livro acompanha uma jovem caribenha que se muda para os Estados Unidos e passa a trabalhar como cuidadora de crianças.

A eventual escolha de Kincaid também poderia receber interpretações políticas. A escritora é crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua produção literária aborda consequências históricas do colonialismo.

Wiman considera que a Academia Sueca pode optar por uma direção diferente daquela adotada em 2025, quando premiou Krasznahorkai.

Mulheres ainda são minoria entre os vencedores do Nobel

A discussão sobre os possíveis vencedores ocorre em meio ao histórico de representatividade do Nobel de Literatura.

A Academia Sueca recebeu críticas ao longo dos anos pela concentração de premiações em escritores ocidentais. Em 2018, a instituição enfrentou uma crise relacionada a um escândalo de abuso sexual, que resultou em mudanças em sua composição.

Desde então, mais da metade dos integrantes foi substituída. No período posterior à reformulação, quase metade dos prêmios foi concedida a mulheres.

Mesmo com essa mudança, a diferença permanece no histórico da premiação. Dos 122 laureados contabilizados, apenas 18 são mulheres. Escritoras de países asiáticos e do Oriente Médio também representam uma parcela reduzida dos vencedores.

A Academia Sueca, por sua vez, afirma que a seleção considera a qualidade literária das obras, sem estabelecer critérios relacionados à nacionalidade ou ao gênero dos autores.

Veja a lista dos favoritos ao Nobel de Literatura

As casas de apostas britânicas incluem autores da Ásia, Europa, América do Norte e Oceania entre os possíveis vencedores do Nobel de Literatura de 2026. A lista reúne escritores que já apareceram em edições anteriores das projeções e nomes reconhecidos por premiações literárias internacionais.

1. Can Xue (10/1)

Can Xue é o pseudônimo da chinesa Deng Xiaohua, nascida em 1953. Sua produção literária reúne narrativas experimentais, situações surrealistas e estruturas que se afastam dos modelos tradicionais de ficção. Antes de começar a publicar, na década de 1980, trabalhou em uma fábrica, atuou como professora e exerceu a profissão de alfaiate.

A autora ocupa a primeira posição nas cotações apresentadas pelas casas de apostas britânicas para 2026. Seu nome também apareceu entre os favoritos em anos anteriores.

Livro para conhecer: Histórias de Amor no Novo Milênio (Fósforo).

2. Haruki Murakami (14/1)

O japonês Haruki Murakami construiu uma carreira literária com romances que combinam acontecimentos cotidianos, referências à cultura popular e situações fantásticas. Solidão, memória e relações humanas estão entre os temas presentes em seus livros.

O escritor aparece com frequência nas projeções para o Nobel de Literatura e voltou a figurar entre os primeiros colocados nas apostas de 2026.

Livros para conhecer: Norwegian Wood ou Kafka à Beira-Mar (Alfaguara).

3. Gerald Murnane (16/1)

O australiano Gerald Murnane desenvolveu uma obra centrada nas relações entre lembranças, imaginação e percepção dos espaços. Seus romances exploram experiências individuais por meio de narrativas introspectivas.

O autor integra há anos as listas de possíveis vencedores do Nobel. Em 2026, aparece entre os nomes com menores cotações numéricas nas casas de apostas consultadas.

Livro para conhecer: As Planícies (Todavia).

4. Thomas Pynchon (16/1)

O norte-americano Thomas Pynchon é associado ao pós-modernismo, movimento literário caracterizado, entre outros aspectos, pela fragmentação narrativa e pela combinação de diferentes referências culturais. Seus livros apresentam estruturas narrativas complexas, humor e referências históricas.

Conhecido também por manter distância de aparições públicas, Pynchon figura há décadas entre os escritores mencionados nas especulações sobre o Nobel de Literatura.

Livro para conhecer: O Leilão do Lote 49 (Companhia das Letras).

5. Cristina Rivera Garza (20/1)

A mexicana Cristina Rivera Garza atua como escritora, poeta e pesquisadora. Sua produção combina ficção, documentos históricos e relatos pessoais. Em 2024, recebeu o Prêmio Pulitzer na categoria Memórias ou Autobiografia pelo livro O Invencível Verão de Liliana, que investiga o assassinato de sua irmã.

A autora ganhou projeção internacional com trabalhos sobre feminicídio, memória e violência contra mulheres. Em 2025, participou da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e, neste ano, aparece entre os nomes cotados para o Nobel.

Livro para conhecer: O Invencível Verão de Liliana (Autêntica Contemporânea).

6. Enrique Vila-Matas (20/1)

O espanhol Enrique Vila-Matas é autor de romances que exploram a relação entre literatura e criação artística. Sua escrita utiliza a metaficção, recurso narrativo no qual uma obra discute o próprio processo de construção da ficção.

Com livros que transitam entre romance, ensaio e referências a outros escritores, Vila-Matas integra as listas de apostas para o Nobel de Literatura de 2026.

Livro para conhecer: Bartleby e Companhia (Companhia das Letras).

7. Lídia Jorge (20/1)

A portuguesa Lídia Jorge aborda em seus romances questões relacionadas à memória coletiva, às mudanças sociais de Portugal e aos acontecimentos posteriores à Revolução dos Cravos, movimento de 1974 que encerrou a ditadura portuguesa.

Em 2026, a escritora recebeu o Prêmio Camões, reconhecimento concedido a autores de língua portuguesa. Ela é a única representante da literatura lusófona entre os dez primeiros nomes do ranking da casa de apostas Ladbrokes.

Livros para conhecer: Misericórdia ou Diante da Manta do Soldado (Autêntica Contemporânea).

8. Ludmila Ulitskaya (20/1)

A russa Ludmila Ulitskaya, também conhecida no Brasil como Ludmila Ulitskaia, escreve romances e contos que retratam relações familiares e acontecimentos da história russa ao longo do século 20.

Sua produção literária e seus posicionamentos públicos sobre o governo russo contribuíram para ampliar sua presença no debate cultural internacional. A autora aparece entre as candidatas mencionadas nas apostas de 2026.

Livro para conhecer: Meninas (Editora 34).

9. Margaret Atwood (20/1)

A canadense Margaret Atwood publicou romances, poesias e ensaios que discutem relações de poder, desigualdade de gênero e organização política da sociedade. Entre seus livros está O Conto da Aia, narrativa ambientada em um regime autoritário que restringe os direitos das mulheres.

Vencedora do Booker Prize, prêmio literário concedido a obras de ficção publicadas em inglês, Atwood aparece regularmente entre os nomes associados ao Nobel de Literatura.

Livro para conhecer: O Conto da Aia (Rocco).

10. Michel Houellebecq (20/1)

O francês Michel Houellebecq escreve romances e ensaios que tratam de individualismo, sexualidade, religião, relações afetivas e mudanças sociais. Suas obras frequentemente apresentam personagens que enfrentam conflitos relacionados à vida contemporânea.

O escritor tem presença nas discussões literárias internacionais e integra a relação de autores cotados pelas casas de apostas para o Nobel de Literatura de 2026.

Livro para conhecer: Partículas Elementares (Alfaguara).

Quanto vale o Nobel de Literatura?

A escolha segue os princípios estabelecidos no testamento de Alfred Nobel, que destinou o prêmio literário ao autor de uma obra considerada de inspiração idealista.

Que horas será anunciado o vencedor do Nobel de Literatura?

O vencedor do Nobel de Literatura de 2026 será anunciado nesta quinta-feira, 8 de outubro, às 8h, pelo horário de Brasília.

O laureado receberá 12 milhões de coroas suecas, valor equivalente a aproximadamente US$ 1,2 milhão.