Como gatos domésticos podem ajudar a tratar o câncer em humanos

RESUMO ＋ Um estudo publicado na revista Science analisou tumores de quase 500 gatos e identificou mutações genéticas semelhantes às encontradas em cânceres humanos. A descoberta pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos mais precisos para animais e pessoas, ao aproximar a oncologia veterinária da medicina de precisão.

Gatos domésticos podem ajudar a destravar tratamentos de câncer mais precisos, tanto para eles próprios quanto para humanos. É o que sugere um estudo publicado na revista científica Science, que analisou geneticamente tumores de quase 500 felinos em cinco países e encontrou mutações praticamente idênticas às que impulsionam alguns dos cânceres mais comuns em pessoas.

A pesquisa foi conduzida por cientistas do Instituto Wellcome Sanger, da Universidade de Guelph, no Canadá, e da Universidade de Berna, na Suíça.

O câncer é uma das principais causas de doença e morte entre gatos, mas, até agora, os cientistas sabiam muito menos sobre a genética por trás dos tumores felinos do que sobre a de cães e humanos. "Apesar de os gatos domésticos serem animais de estimação comuns, havia muito pouco conhecimento sobre a genética do câncer nesses animais até agora", disse Geoffrey Wood, professor de patobiologia da Universidade de Guelph e um dos autores seniores do estudo.

A equipe analisou amostras de tumores em busca de mutações em genes que normalmente controlam o crescimento, a divisão e a morte das células. Quando esses genes, chamados de genes condutores do câncer, sofrem alterações, as células podem começar a se multiplicar de forma descontrolada.

Muitos dos genes condutores encontrados em tumores de gatos já eram conhecidos em cânceres humanos e caninos. O exemplo mais claro apareceu em tumores mamários agressivos: mais da metade das amostras analisadas apresentava mutação no gene FBXW7, responsável por regular proteínas ligadas ao crescimento celular. Quando esse gene é danificado, essas proteínas podem se acumular e ajudar as células cancerígenas a sobreviver e se espalhar — o mesmo padrão associado a um pior prognóstico em casos de câncer de mama em humanos.

Os pesquisadores também encontraram semelhanças entre os dois cânceres em tecidos como sangue, ossos, pulmões, pele, sistema gastrointestinal e sistema nervoso central.

Viver na mesma casa pode ajudar a explicar a doença

Parte do valor da descoberta está no fato de que gatos domésticos compartilham o ambiente com seus donos, incluindo a exposição a produtos químicos domésticos, poluentes do ar, fumaça e outros fatores que podem influenciar o risco de câncer.

Isso torna o estudo de tumores que surgem naturalmente em animais de estimação uma ferramenta útil para investigar como genética e ambiente interagem na formação da doença. "Este estudo pode nos ajudar a entender melhor por que o câncer se desenvolve em gatos e em humanos, como o mundo ao nosso redor influencia o risco da doença e, possivelmente, encontrar novas formas de preveni-la e tratá-la", afirmou Wood.

A descoberta também trouxe uma pista sobre tratamento. Em testes com amostras de tecido, certos quimioterápicos funcionaram melhor contra tumores mamários de gatos que carregavam a mutação no gene FBXW7. O resultado ainda não comprova que a mesma abordagem funcionaria em animais vivos ou em pessoas, mas sugere que a informação genética de um tumor pode, no futuro, ajudar médicos e veterinários a escolher o tratamento mais eficaz para cada caso — uma estratégia conhecida como oncologia de precisão, em que o tratamento é guiado pelas características moleculares de cada tumor, e não por um protocolo único para toda uma categoria de câncer.

Gatos já ajudaram a ciência antes

Não é a primeira vez que os felinos rendem descobertas relevantes para a medicina. Nos Estados Unidos, um gato de estimação já ajudou pesquisadores a identificar dois novos vírus, um deles associado a doenças respiratórias em humanos. A genética felina também vem sendo usada como base para tentativas de reduzir problemas de saúde ligados à criação seletiva de animais de estimação, uma abordagem semelhante à que uma startup americana já testa em cães, editando o DNA de beagles para tentar reduzir alergias em humanos.

Em vez de coletar amostras novas, os pesquisadores sequenciaram o DNA de tecidos que veterinários já haviam retirado para fins de diagnóstico, o que permitiu estudar uma quantidade grande de tumores naturais sem a necessidade de novos procedimentos nos animais. O trabalho reforça uma abordagem conhecida como "Medicina Única", que defende a troca de conhecimento entre a medicina humana e a veterinária: tratamentos criados para humanos podem ser testados em gatos com tumores naturais, e descobertas feitas em estudos felinos podem, por sua vez, orientar pesquisas futuras em pessoas.

Os cientistas também disponibilizaram gratuitamente o banco de dados genético criado durante a pesquisa, para que outros grupos possam usá-lo em futuros estudos sobre câncer felino. "Podemos agora começar a dar os próximos passos rumo à oncologia felina de precisão, para alcançar as opções de diagnóstico e tratamento já disponíveis para cães com câncer e, um dia, para humanos", disse Louise Van Der Weyden, autora sênior do estudo pelo Instituto Wellcome Sanger.