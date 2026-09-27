Quem era Naty Potira, influenciadora santista que morreu aos 39 anos

Morreu neste sábado, 26, em São Paulo, a influenciadora Natália Potira, conhecida nas redes como Naty Potira, aos 39 anos. Comissária de bordo de profissão, ela havia se tornado uma das torcedoras mais populares do Santos Futebol Clube, com conteúdos sobre o time que iam de bastidores de jogos a viagens e vídeos bem-humorados. A morte foi confirmada pelo próprio clube em comunicado nas redes sociais.

"É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira", escreveu o clube. "Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista, levando alegria por todos os lugares por onde passou, principalmente pela Vila Belmiro."

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Uma luta de três anos contra o câncer

Naty descobriu um câncer de colo do útero em 2023 e chegou a anunciar, no ano seguinte, que os exames não indicavam mais a presença de células cancerígenas. Cerca de um mês depois, porém, precisou retomar o tratamento, já com metástase — quando células do tumor original se espalham para outras partes do corpo. A doença avançou para o pescoço e, mais recentemente, para a região abdominal.

Ela ficou internada em São Paulo por cerca de um mês, período em que amigos e admiradores organizaram correntes de oração nas redes sociais diante da piora do quadro. Segundo informações da família, Naty estava sedada desde o dia 20 de setembro.

Sua relação com o Santos ultrapassou a torcida: ela participou de campanhas do clube, entre elas ações de conscientização sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, e chegou a integrar o SantosCast, podcast oficial da equipe, ao lado do comunicador André Vasco.

O atacante Neymar, que retornou ao clube que o revelou em janeiro de 2025, também se tornou próximo da torcedora durante o tratamento. Em agosto, gravou um vídeo de apoio a ela, e depois dedicou a vitória do Santos sobre o Corinthians, em 30 de agosto, a Naty, chegando a entregar a ela uma camisa autografada. Neste sábado, o jogador lamentou a morte em suas redes sociais: "Descanse em paz!!! Torça por nós aí de cima."