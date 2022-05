Arctic Monkeys em Curitiba e Rio de Janeiro: Veja como comprar ingressos

A venda de ingressos para os shows da banda Arctic Monkeys no Brasil estão liberadas a partir desta quarta-feira, 4, para o público geral. A banda britânica de rock irá se apresentar no Rio de Janeiro no dia 4 de novembro na Jeunesse Arena, e em Curitiba no dia 8 de novembro no Pedreira Paulo Lemnski. Os shows contarão com a banda Interpol como convidada especial.

Além das duas apresentações, a banda também será um dos headliners da primeira edição do Primavera Sound São Paulo. A passagem do Arctic Monkeys pela América do Sul ainda inclui shows no Paraguai em 10 de novembro, no Chile em 12 de novembro e no Peru no dia 15 de novembro.

O grupo britânico de indie rock é formado por Alex Turner (vocalista e guitarra), Jamie Cook (guitarra e teclado), Nick O’Malley (baixo e backing vocal) e Matt Helders (bateria e backing vocal). Formada em High Green, Sheffield, em 2002, a banda lançou 6 álbuns de estúdio até hoje. Seu mais recente, 'Tranquility Base Hotel + Casino' foi lançado em 2018.

O grupo também lançou seu primeiro álbum ao vivo 'Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall' em 2020 com todo lucro revertido para o War Child UK. O primeiro álbum de estúdio da banda, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not'', em 2006, foi, na época, o álbum de estreia mais vendido na histórica britânica.

Com vendas globais de álbuns de mais de 25 milhões e uma base de fãs digital de mais de 30 milhões de seguidores, a música da banda foi transmitida mais de 9 bilhões de vezes até hoje, acumulando uma média de 6,5 milhões de streams todos os dias. Seu lendário single 'Do I Wanna Know' foi transmitido 1 bilhão de vezes sozinho. A banda vendeu mais de 625.000 ingressos em todo o mundo durante sua turnê 'Tranquility Base Hotel + Casino' em 2018 e 2019.

Onde comprar ingresso do show do Arctic Monkeys em Curitiba

A venda para público geral está disponível online no site da Eventim. A venda física será no Estádio Major Antônio Couto Pereira (Rua Amâncio Moro - Alto da Glória, Curitiba - PR, 80060-195) das 11h às 12h e das 13h às 17h.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito.

Onde comprar ingresso do show do Arctic Monkeys no Rio de Janeiro

A venda para público geral está disponível online no site da Eventim. A venda física será na Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ) das 11h às 17h.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito.

Preços dos ingressos do Show do Arctic Monkeys em Curitiba

Pista - R$ 225 (meia entrada) - R$ 450 (inteira)

Pista Premium - R$ 425 (meia entrada) e R$ 850 (inteira)

Preços dos ingressos do Show do Arctic Monkeys no Rio de Janeiro

Cadeira N3: R$ 230 (meia entrada) - R$ 460 (inteira)

Cadeira N1: R$ 345 (meia entrada) - R$ 690 (inteira)

Pista Premium: R$ 370 (meia entrada) - R$ 740 (inteira)

Camarote: R$ 380 (meia entrada) - R$ 760 (inteira)