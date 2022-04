Primavera Sound divulga lineup do festival; veja as principais atrações

O Primavera Sound divulgou a lineup do festival nesta quarta-feira, 27. Os shows estão previsto para acontecer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, além de outras localidades da cidade que podem receber cerca de 30 shows.

Essa será a primeira vez que o festival que surgiu em 2001 na Espanha desembarca no Brasil. Entre os principais headliners estão, Arctic Monkeys, Lorde e Travis Scott.

O dia 5 de novembro terá os headliners Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol e Mitski.

Além disso, também se apresentarão Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak>, Carolina Durante, Cashu b2b Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot b2b Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva (DJ Phyton b2b DJ Florentino b2b Kelman Duran), Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes, Valesuchi.

Já no dia 6 de novembro, Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Father Jon Misty, Phoebe Bridgers serão os headliners.

O dia também terá apresentações de Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys, VTSS b2b LSDXOXO.

A organização do evento irá divulgar posteriormente informações de horários e divisões de palcos.

Como comprar ingressos para Primavera Sound

No dia 26 de abril foram abertas as vendas "Early Birds”, que são ingressos com preços especiais e exclusivos, destinados aos fãs de músicas que, segundo o festival, conhecem e confiam na curadoria do Primavera Sound e sua forma de construir sua programação.

Os Early Birds estão disponíveis em uma cota limitada de ingressos Passaporte (válidos para os dois dias no Distrito Anhembi, além da programação do “Primavera na Cidade”) pela internet (www.eventim.com.br/primaverasoundsp) e na bilheteria oficial (Estádio do Morumbi - bilheteria 5 - em São Paulo) até durarem no sistema. A abertura das vendas acontece ao meio dia.

Para adquirir, o fã precisará realizar obrigatoriamente um cadastro prévio (até às 23h59 do dia 24/04) no site https://www.primaverasound.com/pt/sao-paulo/landing-sao-paulo. Antes da venda e no mesmo e-mail, receberá um código único a ser utilizado no ato da compra, que terá a limitação de 2 ingressos por CPF.

1/2 entrada - R$600,00

Entrada solidária - R$700,00

Inteira - R$1200,00

Venda de ingressos do Primavera Sound para o público em geral

O público em geral poderá adquirir seus ingressos simultaneamente ao anúncio da programação completo - já dividido por dias e pontuando as atrações do “Primavera na Cidade” - no dia 27 de abril. Os ingressos poderão ser adquiridos através do site (www.eventim.com.br/primaverasoundsp) e na bilheteria oficial (Estádio do Morumbi - Bilheteria 5 - em São Paulo).

O público poderá optar por dois tipos de ingressos, limitados até 6 por CPF:

- Passaporte, dividido em lotes

Válido para os dois dias no Distrito Anhembi, além da programação do “Primavera na Cidade"

½ ENTRADA ENTRADA SOLIDÁRIA INTEIRA

LOTE 1 R$ 700,00 R$ 810,00 R$ 1400,00

LOTE 2 R$ 800,00 R$ 920,00 R$ 1600,00

LOTE 3 R$ 860,00 R$ 986,00 R$ 1720,00

Primavera Dia 1 e Primavera Dia 2, dividido em lotes

Preço válido para cada um dos dias escolhidos no Distrito Anhembi;

½ ENTRADA ENTRADA SOLIDÁRIA INTEIRA

LOTE 1 R$ 410,00 R$ 491,00 R$ 820,00

LOTE 2 R$ 445,00 R$ 529,50 R$ 890,00

LOTE 3 R$ 490,00 R$ 579,00 R$ 980,00

O que é o Primavera na Cidade

O Primavera Sound São Paulo não se resume somente ao Distrito Anhembi. Ao longo da semana, do dia 31 de outubro até 04 de novembro, o público contará com diversas atrações, em performances exclusivas. Serão mais de 30 shows, divididos em 3 espaços diferentes, passeando pelos mais diversos gêneros musicais, que inclui rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat, funk e muito mais. Todos aqueles que adquirirem os ingressos Passaporte, além dos dois dias no Distrito Anhembi, terão a chance de assistir gratuitamente a todos esses shows, sujeito à lotação.

Entrada solidária

Além de opções de ingressos Inteira e ½ entrada, o Primavera Sound São Paulo contará com a opção das Entradas Solidárias. Disponíveis tanto para clientes Early Bird, quanto público em geral, os valores possuem 45% de desconto em relação ao preço inteiro, com o acréscimo de R$40,00, que serão destinados à ONGs.

O Primavera Sound São Paulo é apresentado pela marca de cerveja Beck's, tem patrocínio da marca de gin Beefeater. Apoio da Red Bull e é realizado em uma coprodução entre Primavera Sound e Live Nation Brasil.