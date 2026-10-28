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Sony anuncia os jogos do PS Plus de novembro; veja a lista completa

Seleção inclui Dead Island 2 e coletânea de Tomb Raider para PS4 e PS5, além de Monster Train 2 para PS5

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17h36.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 17h36.

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A Sony anunciou nesta quarta-feira, 28, os jogos de novembro do PlayStation Plus Essential. Os assinantes poderão adicionar os títulos à biblioteca digital sem custo adicional entre os dias 3 e 30 de novembro, pela PlayStation Store.

A seleção inclui Dead Island 2, para PS4 e PS5. Ambientado em uma Los Angeles atingida por uma epidemia zumbi, o jogo combina exploração, humor e combates corpo a corpo. É possível jogar sozinho ou em modo cooperativo.

Também disponível para as duas gerações de consoles, a coletânea de Tomb Raider reúne versões remasterizadas de The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness. Durante as aventuras de Lara Croft, o jogador pode alternar entre os gráficos originais e o visual atualizado.

Monster Train 2 chega apenas ao PS5. O título combina construção de baralhos com mecânicas de roguelite, gênero em que as partidas se repetem com variações e parte da progressão é preservada. Na trama, anjos e demônios se unem contra os Titãs em batalhas a bordo de trens com três andares. As estratégias envolvem combinações de habilidades e a escolha entre cinco clãs.

Após o resgate, os jogos permanecem disponíveis na biblioteca enquanto o usuário mantiver uma assinatura ativa do serviço.

Quando será o lançamento do GTA 6?

O lançamento de GTA 6 está previsto para o dia, 19 de novembro de 2026, com versões para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

O novo capítulo da série chegará 13 anos após GTA 5, lançado em 2013. A produção mantém a estrutura de mundo aberto, na qual o jogador pode percorrer o mapa e realizar atividades para além das missões da história.

A trama se passa em uma região inspirada na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos cenários é Vice City, cidade baseada em Miami que apareceu no primeiro Grand Theft Auto e serviu de palco para GTA Vice City, de 2002.

Lucia e Jason serão os protagonistas. O casal tem um passado ligado ao crime e participa de ações que remetem à trajetória de Bonnie e Clyde, dupla conhecida por assaltos nos Estados Unidos.

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