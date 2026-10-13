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PlayStation 5 ganha edição Midnight Black mais barata, mas há uma condição

Nova versão chega ao Japão em 19 de novembro, com restrições de conta e idioma para reduzir exportações

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13h58.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 14h05.

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RESUMO ＋

A fabricante Sony anunciou nesta terça-feira, 13, o PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black, versão preta do PS5 para o Japão, por 55.000 ienes, cerca de R$ 1.735, com lançamento em 19 de novembro. O console mantém as especificações do PS5 Slim, mas exige conta PlayStation japonesa e sistema configurado em japonês.

A Sony anunciou nesta terça-feira, 13, o PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black, uma versão preta do console destinada ao mercado japonês. O modelo terá preço sugerido de 55.000 ienes, aproximadamente R$ 1.735, e chegará às lojas do país em 19 de novembro.

A edição mantém as especificações do PS5 Slim, mas exige uma conta PlayStation registrada no Japão e o idioma do sistema configurado em japonês. As restrições fazem parte da estratégia da fabricante para oferecer um preço local menor e reduzir a exportação de aparelhos para outros mercados.

Por que a Sony restringiu o console ao Japão?

Playstation 5: Edição Midnight Black mantém as especificações do PS5 Slim e terá leitor de discos vendido separadamente. (Divulgação)

Em entrevista à revista japonesa Famitsu, Hideaki Nishino, CEO da Sony Interactive Entertainment, afirmou que as oscilações cambiais estimularam a compra de consoles no Japão para revenda em outros países.

Segundo o executivo, a vinculação do aparelho a contas japonesas permite estabelecer um preço específico para o mercado doméstico. A proposta é ampliar o acesso ao PS5 e estimular o mercado de jogos no país.

A iniciativa ocorre em um mercado no qual a Sony disputa espaço com a Nintendo e seu Switch.

Versão digital terá leitor de discos vendido separadamente

O console será comercializado sem leitor de discos. Para quem utiliza jogos em Blu-ray, formato de mídia física, a Sony também lançará em 19 de novembro um leitor vendido separadamente, na mesma cor preta.

O acessório permitirá utilizar jogos em disco no aparelho, cuja configuração inicial é voltada à compra e ao download de títulos digitais.

Há previsão de lançamento no Brasil?

Não há previsão de lançamento dessa edição no Brasil ou em outros mercados ocidentais. A alternativa para quem deseja mudar a aparência do console é a Console Cover Midnight Black, conjunto de tampas pretas que a Sony já comercializa em diferentes países, inclusive no mercado brasileiro.

As tampas permitem personalizar a parte externa de modelos compatíveis do PS5, sem acrescentar as restrições de conta e idioma da edição japonesa.

'Perguntas frequentes'

Quanto custa o PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black? ＋

O PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black custará 55.000 ienes, aproximadamente R$ 1.735. O console chegará às lojas japonesas em 19 de novembro.

Quais são as restrições da edição japonesa do PS5 preto? ＋

A edição exige uma conta PlayStation registrada no Japão e o idioma do sistema configurado em japonês. O modelo mantém as especificações do PS5 Slim.

Por que a Sony restringiu o novo PS5 ao Japão? ＋

Segundo Hideaki Nishino, CEO da Sony Interactive Entertainment, as oscilações cambiais estimularam a compra de consoles no Japão para revenda em outros países. A vinculação a contas japonesas permite estabelecer um preço específico para o mercado doméstico.

O PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black aceita jogos em disco? ＋

O console será vendido sem leitor de discos, mas a Sony lançará separadamente um leitor preto em 19 de novembro. O acessório permitirá utilizar jogos em Blu-ray no aparelho.

O PS5 Digital Edition Midnight Black será lançado no Brasil? ＋

Não há previsão de lançamento do PS5 Digital Edition Midnight Black no Brasil ou em outros mercados ocidentais. A Sony já vende no mercado brasileiro a Console Cover Midnight Black, conjunto de tampas pretas para modelos compatíveis do PS5.

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