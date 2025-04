Após morte do Papa, 'Conclave' bate recorde e se torna filme mais assistido do Prime Video

A morte do Papa Francisco gerou na Igreja Católica um dos momentos mais observados em todo o mundo: a escolha do novo pontífice, feita por meio de um conclave. E coincidência ou não, seis dias atrás, o filme Conclave chegou ao streaming. E já bateu recordes de público.

Desde a morte de Francisco, na última segunda-feira, 21, o filme teve um aumento de audiência de 283% no Prime Video e se tornou o longa mais assistido da plataforma, segundo a empresa Luminate. Até o dia 20 de abril, diz o estudo, Conclave somava mais de 1,8 milhão de minutos assistidos. No final desta segunda, já eram mais de 6,9 milhões.

A produção está disponível na plataforma de streaming da Amazon desde o dia 16 de abril. Estreou nos cinemas em 23 de abril e arrecadou, no total, cerca de US$ 115,6 milhões em bilheteria. No Oscar, recebeu oito indicações ao Oscar e uma estatueta — de Melhor Roteiro Adaptado.

Além de Conclave, a audiência de outras produções relacionadas ao pontífice também tiveram crescimento de público. Na Netflix, Dois Papas registrou aumento de 417% de domingo para segunda-feira, com mais de 1,5 milhão de minutos assistidos.

Premiado no Oscar

Estrelado por Ralph Fiennes com grande elenco — Stanley Tucci, Isabela Rossellini, John Lithgow, entre outros —, o longa foi gravado nos estúdios Cinecittà, em Roma, onde a Capela Sistina foi recriada em detalhes para ambientar a história com fidelidade.

Diferente do momento histórico atual, a trama de Edward Berger narra a chegada de um novo pontífice após a morte do Papa anterior. O conclave, que dura vários dias e é feito em um conselho secreto dos cardiais, envolve política, intrigas, propósitos e segredos. O roteiro é uma adaptação do livro de mesmo nome de Robert Harris, publicado em 2016.

Onde assistir a Conclave no streaming?

A produção está disponível no Prime Video desde o dia 16 de abril.

