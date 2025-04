'Conclave': filme chega neste mês ao Prime Video; veja data

O longa-metragem Conclave, dirigido por Edward Berger, acaba de ganhar data para estrear no catálogo do Prime Video.

Adaptado do livro homônimo de Robert Harris, Conclave explora os bastidores de um dos eventos mais antigos e secretos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do pontífice, o Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes (A Lista de Schindler), é encarregado de conduzir o delicado processo de sucessão no Vaticano.

No decorrer da trama, líderes da Igreja Católica de diferentes partes do mundo se reúnem para participar da eleição papal, cada um guiado por suas próprias ambições. Em meio à tensão política e religiosa, Lawrence se vê envolvido em uma conspiração que ameaça sua fé e as bases da própria Igreja.

Quem faz parte do elenco?

Além de Ralph Fiennes, Conclave conta com Stanley Tucci (Um Olhar do Paraíso), Isabella Rossellini (Veludo Azul), John Lithgow (Dexter), Carlos Diehz (It Gets Dark Too Early) e Sergio Castellitto (Não se Mova).

Quando o filme chega ao Prime Video?

A estreia global na plataforma de streaming acontece em 16 de abril , reforçando o investimento da Amazon em produções cinematográficas de grande apelo e alto padrão de qualidade.