Após desistir da Warner, Netflix compra startup de IA de Ben Affleck

Com uma longa carreira de sucesso no cinema, Ben Affleck começou recentemente a dar passos mais ambiciosos nos bastidores da indústria. Nesta quinta-feira, 5, a InterPositive, empresa de IA fundada pelo ator, foi adquirida pela Netflix.

A aquisição foi anunciada pelo serviço de streaming e colocará Affleck em uma posição de conselheiro sênior na Netflix. Além do fundador, o time de 16 engenheiros da empresa também será integrado à plataforma, de acordo com a Variety.

"A impressionante tecnologia da InterPositive foi desenvolvida especificamente para que cineastas e showrunners trabalhem com ferramentas que apoiem naturalmente suas visões criativas e a forma como desejam concretizá-las", afirmou Bela Bajaria, Diretora de Conteúdo da Netflix, no comunicado. "Estamos animados para receber a equipe da InterPositive na Netflix."

Uma aquisição após a desistência

Apesar da recente disputa com a Paramount pela compra da Warner Bros. Discovery, a Netflix historicamente não é uma empresa com um forte padrão de aquisições. Em nove anos, ela apenas comprou 14 empresas, das quais a maioria é focada em tecnologia e animação.

Em 2025, o ano em que a Netflix quase adicionou a Warner ao seu guarda-chuva de atuação, a única aquisição confirmada da Netflix foi a empresa Ready Player Me, que desenvolve avatares 3D. A InterPositive segue esse padrão, uma vez que oferece ferramentas tecnológicas que podem ser usadas nas produções e plataforma da própria Netflix.

"Nossa abordagem à IA sempre foi voltada para atender de forma significativa às necessidades da comunidade criativa e dos nossos membros. A equipe da InterPositive está se juntando à Netflix em razão de nossa crença compartilhada de que a inovação deve empoderar os criadores, não substituí-los", afirmou Elizabeth Stone, Diretora de Produto e Tecnologia da Netflix, no comunicado.

A compra da InterPositive é a primeira anunciada após a empresa ter desistido do leilão da Warner. Essa disputa tinha como epicentro o rico portfólio de propriedade intelectual do estúdio, que entraria no domínio da plataforma e fortaleceria a produção de títulos. Após uma série de ofertas agressivas da Paramount Skydance, no entanto, a disputa acabou com a desistência da Netflix.

"Tínhamos uma faixa de valores muito estreita dentro da qual estávamos dispostos a pagar, e fizemos essa oferta quando fechamos o acordo", disse o CEO da Netflix, Ted Sarandos, em entrevista à Bloomberg. "Soubemos imediatamente, quando recebemos a notificação na quinta-feira de que havia uma oferta superior e conhecemos os detalhes daquele acordo. Sabíamos exatamente o que íamos fazer."

Sobre as táticas de negociação da adversária, o CEO não escondeu que parte do motivo por trás da desistência foi a indisposição em continuar o cabo-de-guerra com David Ellison, CEO da Paramount. "Era um outro comprador incomum, irracional, use as palavras que quiser para descrever isso", disse Sarandos. "Estou confiante de que nosso futuro não será afetado por tudo isso. Na verdade, talvez seja até uma vantagem para nós. Mas espero estar errado pelo bem da indústria."

Agora, a Netflix finaliza o primeiro trimestre de 2026 com o orçamento mais leve após a desistência da compra multibilionária.

O que é a InterPositive?

Fundada há quatro anos por Ben Affleck, a InterPositive oferece a cineastas ferramentas de otimização para a captação e tratamento de imagens. Diferentemente de outras empresas de tecnologia que ganharam espaço em Hollywood no último ano, a empresa não oferece serviços de IA generativa.

"Eu entendo o ceticismo que as pessoas têm com a IA, pois eu mesmo o tenho", disse o ator e diretor em vídeo publicado pela Netflix junto ao anúncio da aquisição. "Quando as pessoas pensam em IA, geralmente imaginam criar algo do nada: 'Vou digitar algo no computador e ele vai me dar um filme.' Não é isso que fazemos aqui."

A empresa nasceu em 2022, como uma tentativa de Affleck direcionar o surgimento da IA na produção cinematográfica. Enquanto diretor e produtor de grandes sucessos como "Gênio Indomável" e "Argo", ambos vencedores de Oscars, o astro se mostrou uma presença forte por trás das câmeras.

"Junto com uma pequena equipe de engenheiros, pesquisadores e criativos, comecei a filmar um banco de dados proprietário em um estúdio controlado com todas as características de uma produção completa", disse no comunicado da Netflix. "Como cineasta, percebia as limitações dessas ferramentas de IA. Para que os artistas possam aplicá-las na construção das histórias às quais dedicamos nossas vidas, elas precisam ser desenvolvidas com um propósito específico: representar e proteger tudo o que faz uma grande história — as nuances do cinema, os desafios previsíveis e imprevisíveis dos ambientes de produção, a distorção de uma lente ou a forma como a luz se transforma ao longo de uma cena."