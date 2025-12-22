Quanto Memphis Depay faturou com vitória do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians conquistou a Copa do Brasil de 2025 ao vencer o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro, e faturou o tetracampeonato da competição nacional. A final, disputada no domingo, 21, contou com a atuação decisiva do atacante holandês Memphis Depay, autor do segundo gol do Timão na partida.

Para o camisa 10 corintiano, o título representou um retorno financeiro expressivo. Como previsto em seu contrato com o clube paulista, o holandês recebeu uma bonificação de cerca de R$ 4,7 milhões pela conquista da Copa do Brasil. O pagamento desse tipo de prêmio estava estipulado nas cláusulas contratuais e deve ser realizado até o 20 de janeiro do ano seguinte à conquista.

Memphis, que chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e tem vínculo com o clube até julho de 2026, já havia garantido uma premiação semelhante pela conquista do Campeonato Paulista na mesma temporada.

Além desse bônus por títulos, o atacante também recebeu cerca de R$ 6,3 milhões em 2024 por participação em mais de 70% dos jogos da equipe ao longo do ano, segundo o LANCE!. Desde que chegou em Itaquera, Memphis soma 12 gols e dez assistências em 51 jogos.

Prêmio pelo título

A conquista corintiana não só rendeu premiação individual ao jogador, mas também ao clube: o campeão da Copa do Brasil recebeu um total de R$ 97,7 milhões em premiações distribuídas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o maior montante já destinado a um vencedor da competição.