Quem é Jake Paul, youtuber que lutará contra Mike Tyson nesta sexta-feira

Uma das lutas mais aguardadas e inusitadas do ano acontece nesta sexta-feira, 15, às 22h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. O confronto será entre Mike Tyson, a lenda do boxe, e o youtuber Jake Paul.

O embate reúne um dos maiores lutadores da história do boxe, com um cartel de 50 vitórias em 58 lutas (44 por nocaute), contra um influenciador digital que se aventurou no mundo das lutas e acumula dez vitórias, com apenas uma derrota.

Quem é Jake Paul?

Jake Paul, de 27 anos, é um influenciador e youtuber dos Estados Unidos que ganhou fama ao lado de seu irmão, Logan Paul, inicialmente com vídeos na plataforma Vine. Natural de Cleveland, ele possui mais de 20 milhões de inscritos no YouTube e 27 milhões de seguidores no Instagram.

Paul também foi protagonista da série da Disney Bizaardvark, cancelada após controvérsias envolvendo sua vida pessoal. Ele é conhecido por postar pegadinhas "extremas" que frequentemente geram críticas. Fora dos ringues, Jake ostenta um estilo de vida luxuoso, incluindo uma Ferrari SP90 exibida em suas redes sociais.

Em 2018, Paul começou a disputar lutas de exibição contra outros influenciadores digitais. Desde janeiro de 2020, ele iniciou sua carreira profissional no boxe. Na estreia, venceu o saudita Ali Eson Gib por nocaute técnico no primeiro round.

Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi em 2022, quando enfrentou Anderson Silva. Paul venceu o brasileiro por pontos e conseguiu derrubá-lo com um soco no último assalto.

O combate mais recente do youtuber aconteceu em julho de 2024, quando venceu Mike Perry por nocaute técnico no sexto round. Atualmente, Jake Paul acumula um cartel de dez vitórias (sete por nocaute) e uma derrota.

Clima tenso na pesagem

Na véspera da luta, a tensão cresceu durante a pesagem. Tyson deu um tapa no rosto de Paul após a tradicional encarada, alegando ao jornal New York Post que o influenciador havia pisado em seu pé. Paul minimizou o ocorrido, chamando o gesto de "tapa fofo", e prometeu nocautear a lenda.

Além da luta mais esperada da noite, o eventeo terá duas disputas valendo o cinturão. Katie Taylor e Amanda Serrano disputam pelo título do peso-leve feminino e Mario Barros enfrenta Abel Ramos pelo cinturão do peso-meio-médio.

O Brasil também estará no evento. O comediante e lutador Whindersson Nunes enfrentará o indiano Neeraj Goyat em uma das lutas do card principal na categoria peso-super-médio.

Onde assistir ao vivo a luta do Mike Tyson?

A luta será transmitida pela Netflix com narração e comentários em português.

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)