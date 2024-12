Ano novo, vida nova: 10 frases para o fim do ano

O fim do ano é muito mais do que uma data no calendário: é uma oportunidade de revisar experiências, celebrar conquistas e aprender com os desafios. Para muitos, é também o momento de definir novas metas, reavaliar prioridades e buscar reconciliações importantes.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, apenas 10% das pessoas conseguem efetivamente realizar suas resoluções de Ano Novo.

Veja uma lista com 10 frases que podem marcar o encerramento do ano e dar o tom para os próximos 365 dias: