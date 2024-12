O réveillon 2025 deve movimentar R$ 3,2 bilhões na cidade do Rio, R$ 200 milhões a mais do que a festa da virada de 2023 para 2024. Os dados são da segunda edição do estudo Réveillon em Dados, publicação feita pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE), pelo Instituto Fundação João Goulart (FJG) e pela Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro). A previsão da prefeitura é que cinco milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente em Copacabana, a estimativa é a de que 2,5 milhões de pessoas – entre cariocas e turistas – celebrem a chegada do ano novo.

“O réveillon é fundamental para esquentar a economia da cidade, que entra em 2025 com bares, restaurantes e hotéis lotados de turistas nacionais e estrangeiros. Com a economia aquecida, o carioca tem mais oportunidades e melhor renda. Tivemos um 2024 especial, com grandes shows e eventos, e vamos iniciar um novo ano também promissor”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico em exercício, Thiago Dias.

Segundo o Réveillon em Dados, 50 mil empregos são ligados, direta ou indiretamente, à festa da virada de ano. Este ano, a novidade é a estreia dos palcos Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo, além da volta do Palco Leme. No palco principal, na Praia de Copacabana, as atrações incluem Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

“Esperamos superar os impressionantes cinco milhões de participantes de 2024 em toda a cidade, e aumentar ainda mais os R$ 42 milhões arrecadados em ISS do setor de turismo e eventos, que representaram um crescimento de 66,3% em comparação com 2022 e mais do que o dobro dos números pré-pandemia, em 2019. Nosso objetivo é continuar promovendo a festa que movimentará mais de R$ 3 bilhões na economia carioca”, diz o presidente Riotur, Patrick Corrêa.

Quanto aos turistas, a Argentina é o país com mais visitantes estrangeiros, seguido por Chile e EUA. Já em relação aos turistas nacionais, São Paulo e Minas Gerais são os dois principais estados.

Onze órgãos da prefeitura estão diretamente envolvidos com o réveillon, com 8,4 mil servidores trabalhando nos eventos da cidade, sendo aproximadamente 60% dos trabalhadores da Comlurb. Além disso, são mais de sete mil veículos e equipamentos voltados para a festa.