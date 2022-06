Anitta faz parceria com Free Fire e lança clipe de "Tropa"; assista

Repleta de referências e mostrando a identidade visual presente no jogo, o videoclipe da música "Tropa", parceria entre Free Fire e Anitta, acaba de ser lançado.

A canção serve como anúncio para a chegada do personagem da artista ao Battle Royale, "A Patroa". Ela estará disponível a partir do dia 2 de julho. Neste dia, ela estará grátis para toda comunidade -- basta abrir o jogo e resgatar.

Assista ao clipe de "Tropa", parceria da Anitta com o Free Fire:

Com participação de Luck Muzik na canção e clipe, Anitta mistura elementos de pop e funk, além de trazer na letra expressões e nomes conhecidos pela comunidade de Free Fire.

A produção do clipe teve participação direta de Anitta, que acompanhou todo o processo ao lado do diretor Christian Breslauer, para garantir que todos os cenários usados refletissem a experiência dos mapas do Free Fire e também destacassem os detalhes das suas skins poderosas.

“Eu escolhi cada detalhe da minha bonequinha. Eu e a minha estilista, a gente desenhou cada parte da roupa, cada pedacinho, cabelo, olho, tatuagem, tudo. Fizemos os desenhos, mandamos para eles e, depois, fomos para a parte da aprovação, fazendo as alterações necessárias. Foi um trabalhão”, afirmou Anitta.

