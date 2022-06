Anitta no Free Fire: cantora revela detalhes da criação de sua personagem no jogo

A cantora Anitta comentou nesta terça-feira, 7, sobre a personagem inspirada nela para o Free Fire, conhecido jogo de tiro para smartphones. Batizada de "A Patroa", a personagem será adicionada ao jogo de battle royale em breve.

Em entrevista ao site oficial de esports do Free Fire, Anitta revelou que participou, ao lado da sua estilista, do desenvolvimento do visual da personagem. "Fizemos os desenhos, mandamos para eles [Garena] e, depois, fomos para a parte da aprovação, fazendo as alterações necessárias. Foi um trabalhão", explicou.

A parceira entre Anitta e a Garena, desenvolvedora do jogo, vem sendo negociada há mais de um ano. Além da skin da cantora, a campanha inclui música exclusiva e mais surpresas. "Eu pensei: "se eu for, tenho que entregar look, quero fazer muitas entregas". Fizemos várias reuniões e decidimos fazer coisas muito bacanas. Vamos ter várias surpresas, várias entregas para o público. Todo mundo vai amar, tenho certeza", revelou Anitta.

A cantora brasileira se aproximou do público gamer no fim de 2020, quando passou a fazer lives no Facebook Gaming e jogou Free Fire com Bruno "Nobru", pro player dono do Fluxo e maior nome do competitivo do game no Brasil. Em dezembro de 2020, a sua roupa no clipe da música Modo Turbo teve como referência o mundo dos games.

A cantora também disse na entrevista que segue jogando Free Fire no seu tempo livre. "Eu gosto de jogar no aeroporto, porque fico lá muito tempo sem fazer nada. Então, o momento que eu mais jogo é no aeroporto. E é como se fosse minha casa, porque eu vivo no aeroporto", contou Anitta.

Essa não é a primeira parceira que a Garena promove com nomes da música brasileira e internacional. A empresa já fechou acordos com o DJ Alok e o BTS, grupo de K-pop.

LEIA TAMBÉM:

Anitta é a primeira cantora brasileira com estátua no Madame Tussauds

Anitta se torna sócia da Fazenda Futuro e vai ajudar a popularizar carne de plantas