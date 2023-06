Anitta na final da Champions: show pode impulsionar a carreira da cantora na Europa?

A cantora Anitta irá se apresentar nesse sábado, 10, na final da Uefa Champions League, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. A brasileira fará um show no maior campeonato de clubes do planeta ao lado do cantor nigeriano Burna Boy antes da partida entre Manchester City e Inter de Milão.

Desde 2016, a Pepsi, patrocinadora da competição, convida artistas internacionais para realizarem shows na abertura do evento. Selena Gomez, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Dua Lipa e Camila Cabello já foram atrações na finalíssima. Anitta será a primeira brasileira e sul-americana a se apresentar na decisão.

Esta não será a primeira vez que a carioca participa de um evento esportivo. Nos Jogos Olímpicos de 2016, ela cantou com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Em 2019, a artista se apresentou na final da Copa América no Brasil, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, em Lima, no Peru, e na edição de 2021, em Montevidéu, no Uruguai, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1.

O evento esportivo é considerado um dos mais assistidos do mundo, ficando atrás apenas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Apesar da UEFA não divulgar os dados oficiais de audiência, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus disse que mais de 700 milhões de pessoas assistiram a final entre Chelsea e Manchester City em 2021.

Europa na mira da Anitta?

Com a possibilidade de atingir quase 1 bilhão de pessoas, a apresentação da brasileira é mais um salto da cantora em sua carreira internacional. Após se consolidar nos Estados Unidos, México e nos países latinos americanos, Anitta mira a Europa. "O sucesso da Anitta agora vai atingir proporções maiores. O público latino e norte-americano já a conhece plenamente, e a presença dela num evento do porte da final da Champions League certamente vai fazer com que ela consiga atingir outro perfil de público, gerando engajamento não apenas nas suas multiplataformas, mas principalmente em negociações comerciais que devem chegar a outros continentes", explica Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality e especialista em marketing.

Quando atingiu a primeira posição do Top Global do Spotify com Envolver, Anitta foi mais escutada em apenas dois países europeus. Em Portugal ficou entre os dez artistas mais ouvidos do país e Espanha figurou no top 30. Por isso, segundo especialistas, o show será uma oportunidade para a cantora explorar esse mercado. "Marcar presença na final de uma UEFA Champions League, sem dúvida, pode trazer um novo público para a cantora. Não apenas por pegar uma parcela que consome futebol, mas também por se tratar de uma competição europeia, certamente um continente estratégico para a expansão da carreira dela", René Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing e gestão esportiva.

Do lado da UEFA, o convite de uma cantora brasileira serve para atrair o público sul-americano, que é grande fã da competição. "A questão da Champions League aborda muito mais a internacionalização da marca e uma tentativa de se aproximar do público, principalmente do Brasil e de toda América Latina. É muito mais para furar a bolha, ir além daquelas pessoas que normalmente já acompanham o futebol aqui no Brasil, assim como acontece na NFL com o show do intervalo no Super Bowl. Muita gente acaba sendo atraída pelo show, mais do que pelo jogo em si", afirma Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty.

Armênio Neto, especialista em novos negócios da indústria do esporte, acredita que a cantora também aproveitará a exposição para atrair novos parceiros e fazer negócios. "Anitta também vem demonstrando talento além dos palcos, e não é de hoje. Focou na carreira internacional, tem espanhol e inglês fluentes, frequentemente anuncia parceiros no desenvolvimento de negócios, marcas e produtos, como nas parcerias com Nubank e Cimed, para citar algumas delas. A exposição gerada num evento desse tamanho só potencializa o que ela vem, claramente, planejando e executando ao longo do tempo. E ela tem apenas 30 anos", explica.

Que horas começa o show da Anitta na final da Champions League

A final entre Manchester City e Internazionale começa às 16h. O show da Anitta está programado para acontecer meia hora antes da partida. A expectativa é que a apresentação aconteça entre 15h e 15h30.

Manchester City x Inter de Milão: onde assistir à final da Champions League

A final da Liga dos Campeões da Europa será transmitida pela TNT, SBT e HBO Max.