Anitta na Champions League: onde assistir ao vivo o show da final; veja horário

A final da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão acontece neste sábado, 10, às 16h00, no estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Além da definição do campeão da maior competição de clubes do mundo, o evento é destaque global pelos comerciais milionários e pelo show no início do jogo, que conta com a presença de grandes nomes da música.

Neste ano, Anitta será a atração que também terá o cantor nigeriano Burna Boy. No comunicado do anúncio do show, a brasileira celebrou a oportunidade e prometeu um show inesquecível. “Estou tão animado que a notícia finalmente saiu! Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, declarou.

Que horas é o show da Anitta na Champions League?

A apresentação na final da Champions League não possui um horário fixo, porém começa 30 minutos antes do início da partida. Com o jogo previsto para começar às 16h00 no horário de Brasília, a Anitta deve se apresentar por volta das 15h30.

Onde assistir ao vivo o Show da Anitta na Champions League?

O show da Anitta será transmitido pelo SBT na TV aberta, TNT na TV fechada e online pelo HBO Max

Quem vai jogar na Champions League 2023?

A final da Champions League será entre Manchester City da Inglaterra e o Inter de Milão da Itália.