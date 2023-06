Manchester City x Inter de Milão: onde assistir ao vivo à final da Champions League; veja horário

Manchester City e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, 10, às 16h00, no estádio Atatürk, em Istambul, na Turquia. A partida é válida pela final da UEFA Champions League.

Ostentando a melhor campanha da Champions League, o Manchester City chega para o confronto invicta na competição. Para chegar até a final, os Citzens eliminaram o RB Leipzig nas oitavas e os poderosos Bayern de Munique e Real Madrid, nas quartas e semi, respectivamente.

Essa é a segunda final da equipe que ainda busca seu primeiro título europeu. Em 2021, eles perderam para o Chelsea por 2 a 1, mesmo nas condições de favoritos ao título. Caso conquistem a orelhuda, o City pode conseguir a tríplice coroa, algo conseguido apenas pelo seu rival histórico em 99, o Manchester United.

Do outro lado a Inter de Milão, que retorna a uma final depois de 13 anos, busca novamente a glória europeia. Liderados pelo campeão do mundo com a Argentina, Lautaro Martinez e o atacante belga, Romelu Lukaku, a Nerazzurri eliminou as equipes do Porto nas oitavas de final, Benfica nas quartas e o rival histórico Milan na semi.

A Inter busca seu quarto título da competição, pois venceu nas temporadas 1963/64, 1964/65 e 2009/10. Na última, comandados pelo português José Mourinho, a equipe conseguiu a tríplice coroa naquela temporada, com Eto'o, Sneijder, Milito, e cia, liderando o time na ocasião.

Quantos títulos de Champions tem a Inter de Milão?

A Inter possui três títulos de Champions League, conquistados na temporada 1963/64, 1964/65 e 2009/10

Quantos títulos de Champions tem o Manchester City?

O Manchester City não tem titulo de Champions League.

Prováveis Escalações

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias e Nathan, Aké; Stones, Rodri, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish e Haaland.

Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Lukaku

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Manchester City x Inter de Milão

O jogo deste sábado, às 16h, entre Manchester City e Inter de Milão terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Como assistir o jogo Manchester City x Inter de Milão online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma HBO Max

