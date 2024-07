Angela Merkel como detetive? Série de comédia mostra face inusitada da ex-chanceler

Quase três anos depois de abandonar a política, Angela Merkel aparece na televisão italiana nesta a sexta-feira com uma aparência radicalmente nova: quase uma Miss Marple (icônica personagem de Agatha Christie), resolvendo assassinatos acompanhada por um pug flatulento chamado Helmut.

A chanceler de longa data interpreta a heroína ficcional de "Miss Merkel", uma comédia que já se revelou um sucesso na Alemanha e agora será exibida na emissora pública RAI, dublada em italiano, segundo o Financial Times.

Baseado nos best-sellers do escritor alemão David Safier, o programa tem uma premissa simples: uma Merkel aposentada, ainda ostentando seus blazers coloridos, sua marca registrada, retirou-se para Uckermark, sua região natal, a nordeste de Berlim, com seu marido e um guarda-costas.

Mas a mulher que já foi a política mais poderosa da Europa fica entediada em ficar cuidando do jardim, cozinhar e fazer caminhadas. Decide procurar por uma distração – investigando crimes não resolvidos.

Cosa succederebbe se #AngelaMerkel diventasse un’investigatrice? #MissMerkel è la nuova curiosa serie di #Rai2 dove l’ex cancelliera tedesca, in pensione, si diletta a risolvere alcuni casi di omicido

In onda da venerdì, in prima serata!#Series #Rai #Palinsesti #AscoltiTv pic.twitter.com/GqgOa6k3Sn

— Vittorio (@ilvit02) July 9, 2024