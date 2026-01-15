Tecnologia

Honor tem planos de lançar celular com superbateria no Brasil

Com bateria de 8.300 mAh, aparelho passou pelo crivo da Anatel

Versão comercializada no Brasil terá bateria superior à da vendida na Europa (Divulgação)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15h39.

A empresa chinesa Honor pretende expandir sua presença no mercado brasileiro de smartphones. A fabricante homologou na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) uma bateria de 8.300 mAh, acima da capacidade média dos celulares vendidos hoje no país.

O certificado da Anatel foi emitido na semana passada, a pedido da DL Eletrônicos, que representa a marca no Brasil, e tem código HB5668A0EIW.

A superbateria será usada no modelo MTN-NX3, que deve ser comercializado no Brasil como Honor Magic8 Lite ou Honor X9d. O nome oficial, o valor e a data de lançamentos ainda não foram definidos, já que o smartphone em si ainda não passou pelo processo de homologação da Anatel até o momento.

Fabricado pelas empresas chinesas Sunwoda e Desay, o componente tem a capacidade superior à versão do aparelho comercializada na Europa, cuja bateria é de 7.500 mAh.

A expectativa é que o modelo chegue como Magic8 Lite. No Brasil, toda a linha Magic ocupa um posicionamento mais intermediário, enquanto a família X costuma ser mais básica.

Na China, o celular é vendido como Honor X70 e pode ser encontrado com até 512GB de armazenamento interno. Além disso, apresenta recursos como câmera frontal sob a tela e carregamento sem fio de até 80 W, dependendo da versão.

Ficha técnica

Além da bateria, outros destaques do modelo incluem o display AMOLED de 6,79 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, além do sistema operacional Android 15.

Quanto ao desempenho, o smartphone conta com um chipset Snapdragon 6 Gen 4 e versões com até 512 GB de armazenamento, que ainda não foram confirmadas no catálogo brasileiro da marca.

Para as fotos e vídeos, o telefone entrega uma câmera principal de 108 MP com sensor avançado, e uma câmera frontal de 16 MP.

Veja os detalhes da ficha técnica do Honor Magic8 Lite/X9d:

  • Tela AMOLED de 6,79 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e brilho de pico de 6.000 nits;
  • SoC Snapdragon 6 Gen 4 (4 cores ARM Cortex-A720, 4 cores A520), GPU Adreno 610;
  • RAM de 8 ou 12 GB (apenas no X9d) e 256 ou 512 GB de memória interna (sem expansão);
  • Câmera principal de 108 megapixels, secundária ultra-wide de 5 megapixels;
  • Câmera frontal de 16 megapixels;
  • Wi-Fi 6 dual-band, USB-C com OTG e NFC;
  • Bateria de 8.300 mAh (ou 7.500 mAh na Europa) com recarga de 66 Watts;
  • Quatro opções de cores: Marrom Avermelhado, Preto, Dourado e Verde;
  • Android 15 com Magic OS 9.0.
