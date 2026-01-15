Honor tem planos de lançar celular com superbateria no Brasil

A empresa chinesa Honor pretende expandir sua presença no mercado brasileiro de smartphones. A fabricante homologou na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) uma bateria de 8.300 mAh, acima da capacidade média dos celulares vendidos hoje no país.

O certificado da Anatel foi emitido na semana passada, a pedido da DL Eletrônicos, que representa a marca no Brasil, e tem código HB5668A0EIW.

A superbateria será usada no modelo MTN-NX3, que deve ser comercializado no Brasil como Honor Magic8 Lite ou Honor X9d. O nome oficial, o valor e a data de lançamentos ainda não foram definidos, já que o smartphone em si ainda não passou pelo processo de homologação da Anatel até o momento.

Fabricado pelas empresas chinesas Sunwoda e Desay, o componente tem a capacidade superior à versão do aparelho comercializada na Europa, cuja bateria é de 7.500 mAh.

A expectativa é que o modelo chegue como Magic8 Lite. No Brasil, toda a linha Magic ocupa um posicionamento mais intermediário, enquanto a família X costuma ser mais básica.

Na China, o celular é vendido como Honor X70 e pode ser encontrado com até 512GB de armazenamento interno. Além disso, apresenta recursos como câmera frontal sob a tela e carregamento sem fio de até 80 W, dependendo da versão.

Ficha técnica

Além da bateria, outros destaques do modelo incluem o display AMOLED de 6,79 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, além do sistema operacional Android 15.

Quanto ao desempenho, o smartphone conta com um chipset Snapdragon 6 Gen 4 e versões com até 512 GB de armazenamento, que ainda não foram confirmadas no catálogo brasileiro da marca.

Para as fotos e vídeos, o telefone entrega uma câmera principal de 108 MP com sensor avançado, e uma câmera frontal de 16 MP.

Veja os detalhes da ficha técnica do Honor Magic8 Lite/X9d: