Governo da Alemanha conclui vendas de bitcoin e soma R$ 15 bilhões arrecadados

O governo da Alemanha concluiu nesta sexta-feira, 12, a venda de todas as unidades de bitcoin que as autoridades tinham apreendido de criminosos no início deste ano. O movimento de venda começou em junho, mas ganhou força neste mês, contribuindo para uma forte queda no preço do bitcoin nas últimas semanas.

Os dados sobre a venda foram reunidos pela plataforma de monitoramento de mercado Arkham Intelligence, que busca identificar os donos de carteiras digitais em blockchain. A empresa conseguiu identificar as carteiras que estavam sendo usadas pelo governo alemão para as transferências, disponibilizando uma contagem em tempo real das unidades remanescentes.

Desde junho, as autoridades alemãs enviaram 50 mil unidade de bitcoins para diversas corretoras de criptomoedas, incluindo a Kraken e a Bitstamp. Apesar do governo não ter se pronunciado oficialmente sobre as vendas, o envio para as corretoras tradicionalmente ocorre quando há a intenção de vender os ativos.

As unidades de bitcoin equivalem a um total de US$ 2,9 bilhões (R$ 15,75 bilhões, na cotação atual). A quantia significativa acabou contribuindo para gerar uma pressão de venda no mercado de criptomoedas, reverberando em diversos ativos e resultando em um movimento de queda generalizada nos preços, em especial na semana passada.

Desde então, a maior criptomoeda do mercado opera abaixo da faixa dos US$ 60 mil, com o pior preço em mais de quatro meses. A expectativa é que, com o fim das vendas pelo governo da Alemanha, o ativo ganhe fôlego e um espaço para recuperação, algo que já tem ocorrido desde a última terça-feira, 9.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Em janeiro deste ano, a polícia da Alemanha recebeu a mesma quantia em bitcoins que foi vendida nas últimas semanas, equivalente a 50 mil unidades do ativo. As unidades foram cedidas voluntariamente pelos suspeitos de operar um site de pirataria digital.

A estratégia do governo da Alemanha também divergiu da de países que armazenam criptomoedas apreendidas, como os EUA e o Reino Unido. Em geral, as vendas ocorrem via leilão e em quantidades pequenas, evitando impactos no mercado como o causado pelos alemães.

Apesar do alívio dos investidores com o fim das vendas pela Alemanha, o bitcoin ainda pode enfrentar uma pressão de venda alta devido ao início do ressarcimento de antigos clientes da corretora falida Mt. Gox, que tem cerca de US$ 9 bilhões em bitcoins que precisarão ser enviados para seus usuários.