Ana Paula já ganhou o BBB 26? Enquetes mostram que sim

Ana Paula, Juliano e Milena disputam o maior prêmio da história do programa (Reprodução/Globo)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 08h12.
A grande final do Big Brother Brasil 2026 acontece na noite desta terça-feira, 21, e, segundo enquetes, a veterana Ana Paula Renault deve ser a grande vencedora da temporada.
Segundo a enquete do Votalhada publicada às 8h de hoje, a liderança de Ana é absoluta — e, para o segundo lugar, um dos brothers já pode ter o destino selado.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.