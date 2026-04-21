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Ana Paula já ganhou o BBB 26? Enquetes mostram que sim

Segundo a enquete do Votalhada publicada às 8h de hoje, a liderança de Ana é absoluta

Ana Paula, Juliano e Milena disputam o maior prêmio da história do programa (Reprodução/Globo)

Ana Paula, Juliano e Milena disputam o maior prêmio da história do programa (Reprodução/Globo)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08h12.

A grande final do Big Brother Brasil 2026 acontece na noite desta terça-feira, 21, e, segundo enquetes, a veterana Ana Paula Renault deve ser a grande vencedora da temporada.

Segundo a enquete do Votalhada publicada às 8h de hoje, a liderança de Ana é absoluta — e, para o segundo lugar, um dos brothers já pode ter o destino selado.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 64,34% x Juliano F 12,20% x Milena 23,45%
  • YouTube: Ana Paula 63,00% x Juliano F 8,45% x Milena 29,16%
  • X (Twitter): Ana Paula 75,44% x Juliano F 2,65% x Milena 21,91%
  • Instagram: Ana Paula 82,38% x Juliano F 4,92% x Milena 12,69%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,61% x Juliano F 5,234% x Milena 21,25%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,83% x Juliano F 7,40% x Milena 21,91%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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