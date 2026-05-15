AtlasIntel: Maria do Carmo tem 38,4% e Omar Aziz tem 27,5% em 1º turno no AM

A empresária Maria do Carmo (PL) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Amazonas, segundo levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira, 15.

Em um dos cenários de primeiro turno simulados pela pesquisa, a pré-candidata aparece com 38,4% das intenções de voto, 10,9 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o senador Omar Aziz (PSD), que registra 27,5%.

Em terceiro lugar aparece o governador do Amazonas, Roberto Cidade (União), com 13,7%. O ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), tem 11,8% das intenções de voto.

Já Israel Munduruku (Rede) registra 2,2% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 4,1%, e os entrevistados que não souberam responder chegam a 2,4%.

O levantamento também realizou uma simulação de primeiro turno citando os potenciais apoiadores políticos de alguns dos pré-candidatos. Neste cenário, a ordem de popularidade não se altera.

Apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Maria do Carmo segue na liderança, com 45%. Quando Omar Aziz aparece apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 30,1%.

David Almeida tem 11,2% das intenções de voto. Já Roberto Cidade, apoiado pelo ex-governador Wilson Lima (União), que entregou o governo para disputar o Senado em outubro, registra 6,6%.

Israel Munduruku registra 2% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 3,8%, e os entrevistados que não souberam responder chegam a 1,3%.

Segundo turno

Em simulações de segundo turno, Maria do Carmo vence todos os pré-candidatos testados pela pesquisa.

Na disputa com Omar Aziz, a pré-candidata do PL registra 51,1% contra 39,6% do senador. Ao todo, 9,3% dos entrevistados não souberam responder ou votaram em branco.

Contra Roberto Cidade, Maria do Carmo tem 50,5% ante os 26,4% do pré-candidato do União Brasil. Além disso, 23,2% dos respondentes anularam ou não souberam responder.

Contra David Almeida, o índice fica em 50,8% para Maria do Carmo contra 24,2%. Votos brancos, nulos ou que não quiseram responder somam 25%.

Já Omar Aziz vence Roberto Cidade por 38,4% a 34%. Brancos, nulos e indecisos totalizam 27,6%.

Contra David Almeida, Omar Aziz registra 46,7%, enquanto o ex-prefeito de Manaus aparece com 22,7%. Ao todo, 30,7% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

Aprovação do governador

A pesquisa também questionou os respondentes sobre o nível de satisfação com o governo estadual. Ao todo, 65,8% dos eleitores desaprovam a forma como Wilson Lima governou o Amazonas, enquanto 24,8% aprovam e 9,4% não sabem responder.

Na questão qualitativa, 55,3% dos entrevistados consideram o desempenho de Wilson Lima ruim ou péssimo, 30,2% consideram regular e 14,5% consideram ótimo ou bom.

Roberto Cidade registra 37% de desaprovação, 30% de aprovação e 33% dos entrevistados afirmaram não saber responder.

Qualitativamente, 47,3% dos entrevistados consideram o desempenho de Cidade regular, 32,3% consideram ruim ou péssimo e 20,5% consideram ótimo ou bom.

Segundo os respondentes da pesquisa, os maiores problemas do estado são a criminalidade, citada por 64,4%, o acesso à saúde, citado por 55,3%, e a corrupção, respondida por 37,1% dos eleitores.

O levantamento ouviu 1244 eleitores de todo o estado do Amazonas entre os dias 8 e 14 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos códigos AM-09404/2026.