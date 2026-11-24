A arrecadação do governo federal registrou crescimento real (após descontada a inflação) de 7,28% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2025 e chegou a R$ 293,9 bilhões, informou a Receita Federal nesta terça-feira, 24.

O resultado é o maior para o mês desde o início da série histórica, em 1995.

No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação somou R$ 2,64 trilhões, com alta real de 7%.

Segundo a Receita, apenas as chamadas Receitas Administradas pela RFB, grupo que reúne os principais tributos federais, alcançaram R$ 273,3 bilhões em outubro, com crescimento real de 5,8%. No acumulado do ano, o montante chegou a R$ 2,52 trilhões, avanço real de 6,77%.

De acordo com o órgão, o desempenho no acumulado do ano foi puxado principalmente pelo aumento da arrecadação da contribuição previdenciária, além da alta no recolhimento de IRPJ e CSLL, IRRF sobre rendimentos de capital e PIS/Cofins.

O resultado de outubro também foi influenciado por R$ 5,9 bilhões em receitas associadas a pagamentos atípicos de empresas e à tributação das exportações de petróleo bruto.

Sem considerar esses fatores, as receitas administradas pela Receita Federal teriam registrado crescimento real de 3,51% em outubro e de 5,53% no acumulado do ano.

Entre os destaques do mês, o recolhimento de IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, somou R$ 71,7 bilhões em outubro, com crescimento real de 8,23%.

O resultado refletiu principalmente a alta real de 23,35% na arrecadação das empresas enquadradas na estimativa mensal, influenciada por pagamentos atípicos de R$ 3 bilhões. Também houve crescimento de 6,28% no balanço trimestral e de 3,27% no lucro presumido.

Folha de pagamentos e importações impulsionam resultado

A Receita Previdenciária arrecadou R$ 63,6 bilhões em outubro, com crescimento real de 4,13%. O desempenho foi influenciado pelo avanço real de 2,44% da massa salarial em setembro deste ano frente ao mesmo período de 2025 e pela alta de 2,46% na arrecadação previdenciária do Simples Nacional.

A Receita também destacou o impacto da reoneração gradual da folha de pagamentos e da contribuição patronal dos municípios, prevista na Lei nº 14.973/24 e em vigor desde janeiro de 2025.

Outro destaque ficou com o Imposto de Importação e o IPI vinculado à importação, que, juntos, arrecadaram R$ 13,6 bilhões em outubro, com crescimento real de 20,05%.

Segundo o Fisco, o avanço foi impulsionado pelo aumento das alíquotas médias efetivas dos dois tributos e pela alta de 15,36% no valor em dólares das importações, apesar da redução de 4,76% na taxa média de câmbio.

Tributação sobre renda financeira cresce 17,56% no ano

No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação previdenciária somou R$ 640,3 bilhões, com crescimento real de 5,06%. Já o recolhimento de IRPJ e CSLL alcançou R$ 516,6 bilhões, com alta de 6,09%, influenciado também por R$ 14 bilhões em pagamentos atípicos de empresas.

A arrecadação do IRRF sobre rendimentos de capital chegou a R$ 145,5 bilhões nos dez primeiros meses do ano, com crescimento real de 17,56%.

Segundo a Receita, o avanço foi impulsionado pelo aumento do recolhimento de tributos sobre aplicações financeiras de renda fixa e sobre juros sobre capital próprio, mecanismo utilizado por empresas para remunerar acionistas.

A arrecadação com aplicações de renda fixa cresceu 27,69% em termos nominais, enquanto a cobrança sobre juros sobre capital próprio avançou 35,40%. O recolhimento sobre fundos de renda fixa, por sua vez, aumentou 9,92%.

Além dos pagamentos atípicos de empresas, a tributação das exportações de petróleo bruto gerou R$ 15,7 bilhões em receitas no acumulado do ano. Juntos, os dois fatores responderam por cerca de R$ 29,8 bilhões em arrecadação entre janeiro e outubro, em valores corrigidos pela inflação.