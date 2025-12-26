Amazon Game Studios e Crystal Dynamics se unem para criar novas aventuras de 'Tomb Raider'

Durante o The Game Awards, a Amazon Game Studios e a Crystal Dynamics anunciaram dois novos títulos da franquia Tomb Raider, revelando o próximo capítulo da saga e uma releitura do jogo original lançado em 1996. Os trailers de Tomb Raider: Catalyst e Tomb Raider: Legacy of Atlantis foram apresentados durante o evento e já estão disponíveis para visualização.

Tomb Raider: Catalyst é o novo jogo da série principal e está em desenvolvimento desde 2022, quando a parceria entre a Crystal Dynamics e a Amazon Game Studios foi firmada. O enredo acompanha Lara Croft em uma expedição pelo norte da Índia, em meio às consequências de um cataclismo mítico que revela antigos segredos e ativa forças ocultas que os protegem. Diante da presença de caçadores de tesouros na região, Lara precisa evitar que o poder descoberto seja explorado de forma destrutiva, confrontando aliados e rivais em uma jornada marcada por decisões críticas.

Impulsionado pelo Unreal Engine 5, o jogo promete o maior mapa da franquia até hoje. A protagonista enfrentará tumbas e enigmas, utilizando uma combinação de inteligência e tecnologia customizada. A previsão de lançamento de Tomb Raider: Catalyst é para 2027, com versões para PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

O segundo título, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, é desenvolvido em parceria entre Crystal Dynamics e Flying Wild Hog. A proposta é uma versão moderna da estreia de Lara Croft, com visuais atualizados, elementos narrativos expandidos e ambientações fiéis ao espírito original. O jogador terá a missão de localizar as peças do artefato Scion, enfrentando armadilhas e predadores em territórios remotos.

Ambos os jogos contam com a atuação da britânica Alix Wilton Regan, conhecida por trabalhos como Dragon Age: Inquisition, Mass Effect 3 e Cyberpunk 2077. A atriz assume o papel de Lara Croft nesta nova fase da franquia.

"Tomb Raider está entre as franquias mais amadas e duradouras dos games, e estamos muito felizes em fazer parceria com a Crystal Dynamics para trazer duas aventuras distintas de Lara Croft para jogadores ao redor do mundo", disse Christoph Hartmann, vice-presidente da Amazon Game Studios. "Este novo capítulo inovador com Tomb Raider: Catalyst, e a reinvenção cuidadosa das raízes da série com Tomb Raider: Legacy of Atlantis, exemplificam perfeitamente nosso compromisso em apoiar desenvolvedores com visões criativas ousadas. Estamos focados em oferecer experiências ricas e guiadas por histórias que ressoem tanto com fãs antigos quanto com novos jogadores, fortalecendo nossa dedicação a experiências de jogo de alta qualidade".

"Nossa colaboração com a Amazon Game Studios foi realmente transformadora para esses projetos ambiciosos", disse Scot Amos, chefe de estúdio da Crystal Dynamics. "A parceria da Amazon proporcionou os recursos, a expertise e a liberdade criativa necessárias para realizar nossa visão para ambos os jogos sem concessões. Com Tomb Raider: Catalyst, estamos criando nossa aventura de Tomb Raider mais expansiva e inovadora até agora, enquanto Tomb Raider: Legacy of Atlantis nos permite revisitar onde tudo começou sob uma perspectiva moderna. Essa colaboração com a Amazon nos capacitou a criar experiências que honram o legado de Lara, ao mesmo tempo em que expandem os limites do que é possível para a franquia".

"Nossa parceria com a Crystal Dynamics e a Amazon Game Studios marca um dos empreendimentos criativos mais significativos da nossa história", disse Michał Szustak, CEO da Flying Wild Hog. "Trazer nossa paixão e expertise para uma propriedade intelectual tão icônica é tanto uma honra quanto uma empolgação criativa. Criar uma reinvenção moderna da aventura original de Lara é uma responsabilidade que abraçamos com paixão e foco absoluto. Com Tomb Raider: Legacy of Atlantis, estamos expandindo o universo enquanto permanecemos leais ao que os fãs sempre amaram. Mal podemos esperar para que jogadores do mundo todo experimentem os resultados do nosso trabalho duro e dedicação".