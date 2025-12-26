Xbox Game Pass Premium: saiba como conseguir o serviço gratuitamente por 14 dias

A Xbox anunciou uma campanha promocional em parceria com o Discord que oferece quatro dias de acesso gratuito ao Xbox Game Pass Premium. A ação está disponível até este sábado, 27 de dezembro, e é válida apenas para usuários que ainda não possuem uma assinatura ativa do serviço.

A oferta garante acesso ao plano intermediário do Game Pass, que inclui jogos para console, PC e nuvem, além de lançamentos publicados pela Xbox até 12 meses após chegarem ao varejo.

A promoção surge em meio a tentativas da Microsoft de ampliar a base de usuários do serviço após mudanças estruturais e reajustes nos preços em 2025.

Durante os quatro dias de gratuidade, é possível explorar todo o catálogo do Game Pass Premium, que inclui lançamentos recentes e títulos de destaque adicionados ao serviço ao longo de 2025. No Brasil, a assinatura mensal do plano custa R$ 59,90.

Para resgatar o benefício, é necessário utilizar o aplicativo do Discord e completar uma missão específica vinculada à plataforma Xbox. O vídeo promocional tem cerca de 70 segundos e precisa ser assistido integralmente. Após a visualização, um código é enviado ao e-mail do usuário, que pode então ativá-lo na conta Xbox, desde que inclua um método de pagamento válido.

Nem todos os usuários do Discord têm acesso imediato à promoção. O benefício aparece apenas para contas consideradas elegíveis e, segundo a Microsoft, o resgate está sujeito a limitações de distribuição. A missão deve ser iniciada até 27 de dezembro; após essa data, a oferta será removida do sistema, mesmo para usuários que ainda poderiam participar.

Veja como resgatar o Xbox Game Pass Premium gratuitamente: