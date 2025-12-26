Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Xbox Game Pass Premium: saiba como conseguir o serviço gratuitamente por 14 dias

Promoção está disponível até este sábado, 27 de dezembro, e é válida apenas para usuários que ainda não possuem uma assinatura ativa do serviço

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18h10.

Tudo sobreXbox
Saiba mais

A Xbox anunciou uma campanha promocional em parceria com o Discord que oferece quatro dias de acesso gratuito ao Xbox Game Pass Premium. A ação está disponível até este sábado, 27 de dezembro, e é válida apenas para usuários que ainda não possuem uma assinatura ativa do serviço.

A oferta garante acesso ao plano intermediário do Game Pass, que inclui jogos para console, PC e nuvem, além de lançamentos publicados pela Xbox até 12 meses após chegarem ao varejo.

A promoção surge em meio a tentativas da Microsoft de ampliar a base de usuários do serviço após mudanças estruturais e reajustes nos preços em 2025.

Durante os quatro dias de gratuidade, é possível explorar todo o catálogo do Game Pass Premium, que inclui lançamentos recentes e títulos de destaque adicionados ao serviço ao longo de 2025. No Brasil, a assinatura mensal do plano custa R$ 59,90.

Para resgatar o benefício, é necessário utilizar o aplicativo do Discord e completar uma missão específica vinculada à plataforma Xbox. O vídeo promocional tem cerca de 70 segundos e precisa ser assistido integralmente. Após a visualização, um código é enviado ao e-mail do usuário, que pode então ativá-lo na conta Xbox, desde que inclua um método de pagamento válido.

Nem todos os usuários do Discord têm acesso imediato à promoção. O benefício aparece apenas para contas consideradas elegíveis e, segundo a Microsoft, o resgate está sujeito a limitações de distribuição. A missão deve ser iniciada até 27 de dezembro; após essa data, a oferta será removida do sistema, mesmo para usuários que ainda poderiam participar.

Veja como resgatar o Xbox Game Pass Premium gratuitamente:

  • Faça login na sua conta do Discord
  • Acesse a aba “Missões” no painel principal
  • Procure pela missão “Xbox Game Pass Quest”
  • Clique em “Iniciar missão de vídeo”
  • Assista ao vídeo promocional até o final
  • Selecione “Resgatar recompensa”
  • Aguarde o envio do código promocional por e-mail
  • Use o código para ativar quatro dias de Game Pass Premium
Acompanhe tudo sobre:XboxGamesMicrosoft

Mais de Pop

Tudo que precisa saber sobre o retorno da Max em 'Stranger Things' (com spoilers)

Perry Bamonte, guitarrista e tecladista da banda The Cure, morre aos 65 anos

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': tudo que sabemos sobre o novo spin-off de 'Game of Thrones'

'Stranger Things': o que acontece no penúltimo episódio da 5ª temporada?

Mais na Exame

Negócios

Por que vale a pena gastar milhões com o BBB, segundo essa empresa

ESG

Combustíveis fósseis podem atrasar plano de domínio dos Estados Unidos em IA

Mercados

Dólar fecha a R$ 5,544 e sobe 0,27% na semana

Pop

Tudo que precisa saber sobre o retorno da Max em 'Stranger Things' (com spoilers)