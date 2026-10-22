Jônatas Faro toca o sino e desiste de 'A Fazenda 18'

O ator Jônatas Faro, de 39 anos, deixou A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 22, após tocar o sino para desistir da competição. A produção confirmou a saída nas redes sociais.

Durante o confinamento, o artista demonstrou incômodo com as discussões entre os participantes e recebeu de adversários o rótulo de “planta”, expressão usada em reality shows para descrever quem tem pouca participação nos conflitos e nas estratégias do jogo.

A decisão surpreendeu os demais peões, que não haviam sido avisados pelo ator. Depois de procurarem Jônatas pela sede, os participantes receberam um comunicado da produção, lido por Thaíde, que informou a saída e orientou o grupo a reunir os pertences dele e levá-los ao camarim. Aliados reagiram com choro ao anúncio.

Nas redes sociais, a equipe do artista agradeceu a torcida e afirmou que a participação foi um período de aprendizado e emoções. A manifestação também destacou o respeito aos limites do ator e o apoio à continuidade de sua trajetória fora do programa.

Ator falou sobre relacionamento durante o programa

Durante sua passagem pela A Fazenda, Jônatas revelou que mantém um relacionamento com um homem que não é uma pessoa pública. O ator, que foi casado com Danielle Winits e tem um filho com a atriz, não apresentou detalhes sobre o parceiro.