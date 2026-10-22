Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Jônatas Faro toca o sino e desiste de 'A Fazenda 18'

Ator tocou o sino nesta quinta-feira, 22, sem avisar os colegas; produção confirmou a saída nas redes sociais

Jônatas Faro: Após demonstrar incômodo com as brigas, ator deixou a competição e surpreendeu os demais participantes. (Reprodução / Record TV)

Jônatas Faro: Após demonstrar incômodo com as brigas, ator deixou a competição e surpreendeu os demais participantes. (Reprodução / Record TV)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h08.

Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 15h14.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

O ator Jônatas Faro, de 39 anos, deixou A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 22, após tocar o sino para desistir da competição. A produção confirmou a saída nas redes sociais.

Durante o confinamento, o artista demonstrou incômodo com as discussões entre os participantes e recebeu de adversários o rótulo de “planta”, expressão usada em reality shows para descrever quem tem pouca participação nos conflitos e nas estratégias do jogo.

A decisão surpreendeu os demais peões, que não haviam sido avisados pelo ator. Depois de procurarem Jônatas pela sede, os participantes receberam um comunicado da produção, lido por Thaíde, que informou a saída e orientou o grupo a reunir os pertences dele e levá-los ao camarim. Aliados reagiram com choro ao anúncio.

Nas redes sociais, a equipe do artista agradeceu a torcida e afirmou que a participação foi um período de aprendizado e emoções. A manifestação também destacou o respeito aos limites do ator e o apoio à continuidade de sua trajetória fora do programa.

Ator falou sobre relacionamento durante o programa

Durante sua passagem pela A Fazenda, Jônatas revelou que mantém um relacionamento com um homem que não é uma pessoa pública. O ator, que foi casado com Danielle Winits e tem um filho com a atriz, não apresentou detalhes sobre o parceiro.

Acompanhe tudo sobre:Reality shows

Mais de Pop

‘Carrie’ é renovada para a segunda temporada no Prime Video

CCXP26 terá dia exclusivo da Marvel com novidades de 'Vingadores: Doutor Destino'

Por que a autora de 'Pessoas Normais' está sendo acusada de terrorismo no Reino Unido?

U2 no Brasil: banda anuncia data extra em SP; veja como comprar ingressos

Mais na Exame

Esporte

Situação de Diniz 'trava' estreia de Seedorf no Corinthians; entenda

Carreira

De analista júnior a gerente da AmPm sem sair da Ipiranga: o que ‘criar raiz’ ensina sobre carreira

Pop

‘Carrie’ é renovada para a segunda temporada no Prime Video

EXAME Agro

Após foco de doença, governo decreta emergência sanitária em 4 cidades de Santa Catarina