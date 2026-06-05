O truque usado por cientistas para medir o Universo

Dos relógios aos sensores digitais, passando por balanças, termômetros e equipamentos de laboratório, os instrumentos usados pela ciência parecem cada vez mais sofisticados.

Mas, segundo o físico Rhett Allain, existe um princípio surpreendentemente simples por trás de praticamente todas as medições: elas se baseiam em apenas duas estratégias fundamentais — comparar ou contar.

Em artigo publicado na revista Wired, Allain argumenta que, apesar dos avanços tecnológicos, os métodos modernos de medição continuam seguindo a mesma lógica utilizada há milhares de anos para medir distâncias, tempo e massa.

A ideia ajuda a explicar como cientistas transformam fenômenos do mundo real em números capazes de testar teorias e modelos matemáticos.

Segundo o físico, por trás de praticamente toda medição existe uma comparação com um padrão conhecido ou a contagem de eventos e unidades.

A base de toda a ciência

Segundo Allain, a ciência funciona a partir de uma combinação constante entre modelos teóricos e medições.

Equações descrevem como determinado fenômeno deveria se comportar, mas é preciso coletar dados do mundo real para verificar se essas previsões correspondem ao que realmente acontece.

Por trás desse processo existe um mecanismo bastante simples:toda medição envolve comparar uma quantidade com uma referência conhecida ou contar ocorrências e unidades discretas.

Comparar: uma técnica tão antiga quanto as réguas

Uma das formas mais básicas de medir algo é compará-lo a um padrão conhecido. É o que acontece quando alguém usa uma régua para descobrir o comprimento de um objeto. O valor obtido surge da comparação entre o tamanho do objeto e uma escala previamente definida.

Segundo o físico, esse mesmo princípio está presente em diversos instrumentos analógicos. Relógios de ponteiro, bússolas, amperímetros, balanças mecânicas e medidores de força funcionam convertendo informações em deslocamentos, posições ou distâncias que podem ser comparadas com uma referência.

Até mesmo os relógios de sol seguem essa lógica: a posição da sombra indica o horário por comparação com marcas previamente estabelecidas.

Contar: a base dos dispositivos digitais

A segunda estratégia consiste em contar eventos ou unidades discretas. É o princípio que sustenta instrumentos digitais, nos quais as informações são representadas por valores específicos, e não por variações contínuas.

Um cronômetro digital, por exemplo, registra intervalos de tempo por meio da contagem de ciclos. Da mesma forma, computadores e equipamentos eletrônicos operam utilizando sequências de bits, representadas pelos valores 0 e 1.

Segundo Allain, mesmo aparelhos extremamente sofisticados acabam transformando fenômenos físicos em sinais que podem ser contabilizados.

Como sensores transformam o mundo em números

Medições de temperatura, pressão atmosférica, campo magnético e concentração de gases também seguem essa lógica. Nesses casos, sensores convertem mudanças do ambiente em sinais elétricos. Depois, esses impulsos são comparados com referências conhecidas ou convertidos em valores que podem ser contados digitalmente.

Um exemplo citado pelo físico é o termistor, componente eletrônico cuja resistência varia de acordo com a temperatura. Ao medir essa alteração elétrica, torna-se possível calcular a temperatura do ambiente.

O mesmo princípio é utilizado em diversos sensores modernos empregados em laboratórios, indústrias e sistemas de monitoramento ambiental.

Por que os fundamentos não mudaram

Embora os equipamentos atuais utilizem semicondutores, circuitos eletrônicos e softwares avançados, Allain argumenta que o princípio fundamental permanece o mesmo. Para ele, toda medição científica pode ser reduzida a uma pergunta simples: estamos comparando algo com um padrão ou contando unidades discretas?

Essa perspectiva mostra que, por trás da complexidade dos laboratórios modernos, ainda operam conceitos básicos que acompanham a humanidade desde os primeiros instrumentos de medição.

A tecnologia evoluiu enormemente, mas os fundamentos usados para entender e medir o Universo continuam surpreendentemente parecidos com aqueles empregados há milhares de anos.