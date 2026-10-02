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Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta sexta-feira, 2? Veja programação do fim de semana

Fim de semana terá repercussão da segunda Roça, festa dos peões e nova disputa pelo Lampião

'A Fazenda 18': repercussão da eliminação, festa dos peões e Prova do Lampião estão entre os destaques da programação do reality (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': repercussão da eliminação, festa dos peões e Prova do Lampião estão entre os destaques da programação do reality (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07h35.

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Depois de mais uma eliminação, "A Fazenda 18" também segue a todo vapor no final de semana. Nesta sexta-feira, 2, o programa vai começar às 22h45, após a exibição da novela "Reis", com a repercussão da segunda eliminação da temporada.

No sábado, o programa entra no ar no mesmo horário, às 22h45, depois do "Jornal da Record". Já no domingo, a "F18" é exibida às 22h30, logo após o "Domingo Espetacular".

Qual é o cronograma do final de semana?

Confira o que cada episódio reserva para os telespectadores:

  • Sexta-feira, 2 - Repercussão da eliminação da segunda Roça;
  • Sábado, 3 - Repercussão da festa dos peões;
  • Domingo, 4 - Prova do Lampião.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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