Alanis Morissete no Brasil: venda geral para shows começa hoje; veja como comprar

A venda geral do show da Alanis Morissette no Brasil começa nesta quinta-feira, 22. A cantora virá em novembro para comemorar os 25 anos do álbum "Jagged Little Pill".

O show será no dia 14 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, com um repertório que irá passar por todas as músicas do álbum, incluindo de hits como “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “You Learn”.

O show foi anunciado na coletiva de imprensa do Santander, que acaba de firmar parceria com a Live Nation. A Heineken será a cerveja oficial.

Como comprar os ingressos da Alanis Morissette hoje?

A venda geral abre a partir das 10h de hoje no site oficial do Eventim. A bilheteria física oficial abrirá a venda das 12h às 17h.

Qual o valor do show da Alanis Morissette no Brasil?

Cadeira superior - R$ 225,00 (meia-entrada) e R$ 450,00 (inteira)

Pista - R$ 275,00 (meia-entrada) e R$ 550,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 320,00 (meia-entrada) e R$ 640,00 (inteira)

Pista premium - R$ 380,00 (meia-entrada) e R$ 760,00 (inteira)

Quando será o show da Alanis Morissette no Brasil em 2023?

Quantas pessoas cabem no Allianz Parque em show?

O Allianz Parque tem capacidade de 43.713 pessoas.