Alanis Morissette no Brasil? Cantora fará show em São Paulo; veja como comprar

Sete vezes vencedora do Grammy Awards e com mais de 60 milhões de discos vendidos no mundo todo, Alanis Morissette é um fenômeno da música. Em 2020, um de seus maiores álbuns, "Jagged Little Pill" completou 25 anos — e a cantora anunciou uma turnê mundial para celebrar a data, agora que a pandemia já acabou, com uma passagem no Brasil.

Após 12 anos sem pisar em solo brasileiro, Alanis vai voltar ao país para uma única apresentação — que também será a única da América Latina. O show será no dia 14 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, com um repertório que irá passar por todas as músicas do álbum, incluindo de hits como “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “You Learn”.

"Jagged Little Pill" foi o terceiro álbum de estúdio de Alanis, lançado em 1995, e se tornou um dos álbuns mais vitoriosos da história da música, vendendo mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. O disco acabou sendo indicado em nove categorias do Grammy Awards, vencendo em cinco delas: Álbum do Ano, Melhor Performance de Rock com vocal feminino, Melhor música de Rock, e Melhor álbum de Rock.

O show foi anunciado na coletiva de imprensa do Santander, que acaba de firmar parceria com a Live Nation. A Heineken será a cerveja oficial.

Como comprar os ingressos da Alanis Morissette no Brasil em 2023?

Veja abaixo como será dividida a venda dos ingressos:

Pré-venda para clientes Santander: das 10h do dia 20 junho às 10h do dia 21 de junho no site oficial. A bilheteria física oficial abrirá a venda das 12h às 17h do dia 20 e das 10h às 17h do dia 21.

das 10h do dia 20 junho às 10h do dia 21 de junho no site oficial. A bilheteria física oficial abrirá a venda das 12h às 17h do dia 20 e das 10h às 17h do dia 21. Venda geral: a partir das 10h do dia 22 de junho no site oficial. A bilheteria física oficial abrirá a venda das 12h às 17h do mesmo dia.

Durante a pré-venda exclusiva para clientes Santander, as compras poderão ser parceladas em até 5x. Já durante a venda geral, clientes Santander seguem com o mesmo benefício, enquanto os demais podem parcelar em 3x.

A classificação etária do show é de 16 anos. Menores de 6 a 15 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Qual o valor do show da Alanis Morissette no Brasil?

Veja os valores do show da Alanis no Brasil:

Cadeira superior - R$ 225,00 (meia-entrada) e R$ 450,00 (inteira)

Pista - R$ 275,00 (meia-entrada) e R$ 550,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 320,00 (meia-entrada) e R$ 640,00 (inteira)

Pista premium - R$ 380,00 (meia-entrada) e R$ 760,00 (inteira)

Quando será o show da Alanis Morissette no Brasil em 2023?

O show será no dia 14 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Quantas pessoas cabem no Allianz Parque em show?

O Allianz Parque tem capacidade de 43.713 pessoas.