Quando caem o Natal e o Ano Novo em 2026? Veja datas e emendas

O Natal e o Ano Novo de 2026 terão feriados prolongados, já que as duas datas caem em uma sexta-feira. O Natal será em 25 de dezembro, e a Confraternização Universal, em 1º de janeiro de 2027.

Com isso, os feriados garantem três dias consecutivos de descanso, incluindo o sábado e o domingo. Para quem deseja estender a folga, será possível negociar a liberação da quinta-feira com a empresa.

Quando cai o Natal em 2026?

O Natal será comemorado na sexta-feira, 25 de dezembro, e é feriado nacional.

A véspera, quinta-feira, 24 de dezembro, não é feriado. Para os órgãos e entidades da administração pública federal, porém, haverá ponto facultativo a partir das 13h.

Quando cai o Ano Novo em 2026?

O Ano Novo será celebrado na quinta-feira, 31 de dezembro. Já o feriado nacional da Confraternização Universal será na sexta-feira, 1º de janeiro de 2027.

O dia 31 de dezembro não é feriado nacional, mas terá ponto facultativo a partir das 13h para os órgãos e entidades da administração pública federal.

Quais são os direitos dos trabalhadores no Natal e no Ano Novo?

O Natal e 1º de janeiro são feriados nacionais. A regra geral é que os trabalhadores tenham folga nessas datas.

Quem for convocado para trabalhar em feriados tem direito a pagamento em dobro ou folga compensatória, conforme a legislação e as regras aplicáveis à categoria.

Já nos dias 24 e 31 de dezembro, a liberação não é obrigatória na iniciativa privada. As empresas podem manter o expediente normal ou estabelecer horários reduzidos.