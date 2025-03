'Ainda Estou Aqui': quando filme ganhador do Oscar chega ao streaming? Veja data

O vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui, já tem data para chegar ao streaming.

O longa dirigido por Walter Salles entra no catálogo do Globoplay, que é uma das produtoras da obra, no dia 6 de abril, um domingo. Nos cinemas brasileiros, a produção segue em cartaz até a quarta-feira anterior, 2 de abril.

O filme fez história ao se tornar a primeira produção brasileira a conquistar um Oscar.

Na cerimônia realizada no último domingo, 2, em Los Angeles, "Ainda Estou Aqui" superou concorrentes da Dinamarca, França, Alemanha e Letônia. A estatueta foi anunciada pela atriz Penélope Cruz.

Sucesso de público e crítica

Com mais de 5 milhões de espectadores nos cinemas do Brasil, "Ainda Estou Aqui" já havia sido premiado em mais de 30 festivais internacionais antes da conquista no Oscar.

A produção, uma coprodução entre Brasil e França, traz um elenco estrelado, incluindo Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach.

O longa foi produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, com coprodução de Globoplay, ARTE France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures no Brasil.