Sepultura faz último show da carreira neste sábado em São Paulo; veja detalhes

O som que saiu de Belo Horizonte nos anos 1980 atravessou fronteiras, chegou aos grandes festivais e apresentou ao mundo uma mistura de guitarras pesadas com ritmos brasileiros. Agora, o Sepultura se prepara para o último encontro com o público: a banda encerra sua trajetória nos palcos neste sábado, 7, na Suhai Music Hall, em São Paulo.

A apresentação fecha a turnê "Celebrating Life Through Death", anunciada em dezembro de 2023 como uma despedida planejada. Ao comunicar a decisão, os músicos destacaram a sensação de dever cumprido depois de décadas de discos, viagens e shows que ajudaram a projetar o metal brasileiro.

Entre o começo na cena independente mineira e o encerramento, o grupo passou por mudanças de integrantes, ampliou sua linguagem musical e se apresentou em mais de 80 países. Sua história reúne a velocidade do thrash metal, a incorporação de percussões brasileiras e uma disposição para experimentar que atravessou diferentes formações.

O começo em Belo Horizonte

O Sepultura nasceu em 1984, em Belo Horizonte, com os irmãos Max e Iggor Cavalera entre seus fundadores. A cena local e o selo Cogumelo Records foram importantes para os primeiros passos da banda, que começou a divulgar seu repertório em um circuito independente.

Em 1985, o grupo lançou "Bestial Devastation", em um disco compartilhado com o Overdose. No ano seguinte, chegou "Morbid Visions", primeiro álbum completo, que registrou a sonoridade crua daquela fase e abriu caminho para o desenvolvimento musical dos trabalhos seguintes.

A entrada do guitarrista Andreas Kisser, em 1987, marcou uma nova etapa. Seu primeiro disco com a banda, "Schizophrenia", trouxe composições mais elaboradas e ajudou a preparar o terreno para a expansão internacional.

Os discos que abriram as portas do mundo

Com "Beneath the Remains", de 1989, o Sepultura ampliou seu alcance fora do Brasil. Lançado pela Roadrunner, o álbum combinou velocidade, precisão e riffs que fizeram o grupo ganhar espaço no mercado internacional. "Inner Self" e a faixa-título se tornaram referências dessa fase.

"Arise", lançado em 1991, consolidou essa projeção. O disco aprofundou o trabalho de guitarras e a intensidade rítmica que haviam chamado a atenção no álbum anterior, fortalecendo a posição dos brasileiros entre os nomes do metal da época.

A mudança seguinte veio com "Chaos A.D.", de 1993. O repertório abriu espaço para músicas mais cadenciadas, influências de hardcore e experiências percussivas. Faixas como "Refuse/Resist" e a instrumental "Kaiowas" apontaram caminhos que seriam explorados no trabalho seguinte.

'Roots' levou a identidade brasileira ao centro do som

Lançado em 1996, "Roots" transformou a relação do Sepultura com suas referências brasileiras. O disco reuniu guitarras de afinação grave, percussão e a participação de Carlinhos Brown, além de registros realizados com o povo Xavante, em Mato Grosso.

"Roots Bloody Roots" condensou essa proposta em um refrão que se tornou uma das marcas da banda. Já “Ratamahatta” destacou o encontro entre a música pesada e a percussão de Brown. O álbum se tornou o maior sucesso comercial do grupo e ampliou sua presença para além do público que acompanhava os primeiros discos.

O trabalho também encerrou uma formação. Max Cavalera deixou o Sepultura no fim de 1996, após conflitos envolvendo o gerenciamento da banda. Andreas Kisser, Paulo Jr. e Iggor Cavalera decidiram continuar.

A chegada de Derrick Green e os novos caminhos

O americano Derrick Green assumiu os vocais em 1997 e estreou em disco com "Against", de 1998. Sua chegada abriu uma fase de reconstrução, com uma nova voz à frente de um grupo que já tinha clássicos reconhecidos pelo público.

Nas décadas seguintes, o Sepultura manteve a produção de inéditas. "Nation", "Dante XXI", "Kairos" e "Machine Messiah" estão entre os trabalhos desse período.

Em 2020, "Quadra" apresentou um repertório que reuniu diferentes vertentes exploradas ao longo da carreira, com arranjos elaborados e mudanças de dinâmica.

A decisão de encerrar a banda veio em 2023

Em dezembro de 2023, o Sepultura anunciou que encerraria suas atividades após uma turnê de despedida. A decisão foi apresentada pelos integrantes como um encerramento planejado, com a sensação de dever cumprido pela trajetória construída desde 1984.

Mesmo durante a despedida, a banda voltou ao estúdio. Em 24 de abril, lançou o EP "The Cloud of Unknowing", apresentado pela gravadora Nuclear Blast como seu último trabalho de músicas inéditas.

Com quatro faixas, o projeto acrescenta material novo ao capítulo final. Entre as músicas está "All Souls Rising", cuja letra parte de uma leitura sobre a revolta de pessoas escravizadas no Haiti para discutir união e transformação social.

As mudanças de formação do Sepultura

Desde sua criação, em 1984, o Sepultura passou por trocas nos vocais, na guitarra e na bateria. Cada mudança abriu uma etapa na trajetória da banda, dos primeiros registros em Belo Horizonte à formação responsável pela despedida dos palcos.

Os primeiros anos, entre 1984 e 1985: os irmãos Max e Iggor Cavalera reuniram músicos como o vocalista Wagner Lamounier, o baixista Roberto “Gato” Raffan e o guitarrista Roberto UFO. Após essas primeiras passagens, Paulo Xisto Jr. se firmou no baixo. Com a saída de Lamounier, Max assumiu os vocais, e Jairo Guedz entrou na guitarra.

Em 1987, Andreas Kisser substituiu Jairo Guedz: a entrada do guitarrista definiu a formação que gravaria "Schizophrenia", "Beneath the Remains", "Arise", "Chaos A.D." e "Roots".

Em 1996, Max Cavalera deixou a banda: a ruptura aconteceu ao fim da turnê de "Roots". Derrick Green foi escolhido como novo vocalista em 1997.

Em 2006, Iggor Cavalera saiu: o último dos irmãos fundadores a deixar o grupo foi substituído por Jean Dolabella.

Em 2011, Eloy Casagrande assumiu a bateria: após a saída de Dolabella, o músico integrou a formação que gravou "The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart", "Machine Messiah" e "Quadra". Sua passagem durou até fevereiro de 2024.

Em 2024, Greyson Nekrutman entrou para a despedida: com a saída de Eloy, que seguiu para o Slipknot, o americano assumiu a bateria às vésperas da última turnê. Assim se estabeleceu a formação final, com Derrick Green nos vocais, Andreas Kisser na guitarra, Paulo Xisto Jr. no baixo e Nekrutman na bateria.

Como será o último show do Sepultura?

A despedida do Sepultura acontece neste sábado, 7, na Suhai Music Hall, em São Paulo, com ingressos esgotados. Os portões abrem às 16h, e a banda sobe ao palco às 21h.

A programação também terá apresentações de Krisiun, Sacred Reich e Metal Allegiance, reunindo nomes do metal brasileiro e internacional para celebrar a trajetória do grupo.

O show contará ainda com a participação dos ex-integrantes Jairo Guedz e Jean Dolabella, representantes de diferentes fases do Sepultura.