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Pode ir de chinelo e bermuda para o Enem 2026? Entenda as regras do MEC

O Enem não proíbe o uso de bermudas e chinelos e nem determina o tipo de roupa que deve ser usada no dia da prova, porém proíbe bonés e demais objetos que possam atrapalhar a segurança da aplicação

Enem 2026: prova deste ano acontece nos dia 8 e 15 de novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Enem 2026: prova deste ano acontece nos dia 8 e 15 de novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08h00.

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O Enem 2026 permite roupas leves e confortáveis como bermudas e chinelos, desde que não haja acessórios que comprometam a segurança. O exame ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, com portões abrindo às 12h e fechando às 13h. O descumprimento de regras pode levar à eliminação do candidato.

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcado para os dias 8 e 15 de novembro, candidatos já organizam os últimos detalhes para as provas. Além de confirmar o local de aplicação e separar os documentos obrigatórios, a escolha do vestuário gera dúvidas recorrentes.
Segundo as diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame não impõe restrições a roupas leves e confortáveis — como bermudas e chinelos —, mas proíbe o uso de acessórios que possam comprometer a segurança da aplicação, a exemplo de bonés, chapéus e óculos escuros, que devem permanecer lacrados no envelope porta-objetos.

Pode ir de chinelo e bermuda para o Enem 2026?

O edital não determina um traje obrigatório nem proíbe tipos específicos de roupa ou calçado. A orientação é escolher peças confortáveis, já que os candidatos passam várias horas no local de prova. No primeiro domingo, 8 de novembro, a aplicação terá duração de cinco horas e 30 minutos. No segundo, em 15 de novembro, serão cinco horas.

A mesma regra vale para quem prefere usar calça, vestido ou moletom. Não há exigência de roupa social ou uniforme para participar do exame.

Pode usar boné, chapéu ou gorro no Enem?

O Inep determina que bonés, chapéus, viseiras, gorros e acessórios semelhantes sejam guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.

A restrição também vale para óculos escuros. Esses itens não podem permanecer com o participante durante o exame.

Artigos religiosos, como burca e quipá, podem ser vistoriados pelo coordenador de forma reservada, conforme as orientações do Inep. A regra busca preservar o respeito às práticas religiosas sem deixar de cumprir os procedimentos de segurança.

O que é proibido levar para a sala de prova do Enem?

Além dos acessórios de chapelaria e dos óculos escuros, o Inep estabelece uma lista de objetos que não podem ficar com o candidato durante a aplicação. Entre eles estão:

  • Celulares, smartphones e tablets;
  • Relógios de qualquer tipo;
  • Fones de ouvido;
  • Calculadoras e agendas eletrônicas;
  • Pen drives, gravadores e aparelhos de MP3;
  • Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo;
  • Livros, manuais, impressos e anotações;
  • Protetores auriculares;
  • Canetas que não sejam de material transparente.

Os objetos levados ao local de prova devem ser guardados no envelope porta-objetos, entregue pelo chefe de sala. O envelope precisa permanecer lacrado, identificado e embaixo da carteira até a saída definitiva do participante.

Os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Se um celular ou outro dispositivo emitir qualquer som durante a prova, mesmo dentro do envelope, o candidato poderá ser eliminado.

O que pode levar no dia do Enem 2026?

O participante precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto e utilizar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O cartão de confirmação de inscrição não é obrigatório, mas o Inep recomenda que o candidato leve o documento para consultar informações como endereço e número da sala. O cartão deve ser guardado no envelope porta-objetos ao entrar na sala.

Também é permitido levar alimentos e bebidas não alcoólicas. No entanto, os lanches e medicamentos podem ser vistoriados pelo chefe de sala. Por isso, é importante seguir as orientações dos fiscais durante a aplicação.

Que horas abrem e fecham os portões do Enem 2026?

Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sempre pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h30.

No primeiro dia, 8 de novembro, o exame termina às 19h. No segundo, 15 de novembro, a aplicação acaba às 18h30.

A recomendação é chegar com antecedência para evitar imprevistos no trajeto. Depois do fechamento dos portões, não é permitida a entrada de candidatos.

O que pode levar à eliminação do Enem?

O descumprimento das regras previstas no edital pode levar à eliminação do participante. Entre as situações que exigem atenção estão:

  • Permanecer com celular ou outro dispositivo eletrônico fora do envelope porta-objetos;
  • Permitir que um aparelho eletrônico emita qualquer som durante a prova, mesmo que esteja guardado;
  • Manter relógio, fones de ouvido, óculos escuros ou artigos de chapelaria com o participante;
  • Comunicar-se com outros candidatos ou tentar obter informações sobre o conteúdo da prova;
  • Sair da sala com materiais de aplicação que não podem ser levados;
  • Registrar ou divulgar, por imagem ou som, a realização do exame ou materiais utilizados.

O candidato também deve seguir as orientações do chefe de sala e da equipe de fiscalização. As regras completas estão disponíveis nas orientações oficiais do Inep para o dia do exame.

Glossário

O que é Enem) 2026?

Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, prova aplicada nos dias 8 e 15 de novembro para avaliação da educação básica no Brasil

O que significa exame não impõe restrições a roupas leves e confortáveis?

O edital do Enem permite vestuário confortável como bermudas e chinelos, desde que não haja acessórios que comprometam a segurança da prova

Acompanhe tudo sobre:Enem

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