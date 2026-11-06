Pode ir de chinelo e bermuda para o Enem 2026? Entenda as regras do MEC

Enem 2026: prova deste ano acontece nos dia 8 e 15 de novembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08h00.
O Enem 2026 permite roupas leves e confortáveis como bermudas e chinelos, desde que não haja acessórios que comprometam a segurança. O exame ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, com portões abrindo às 12h e fechando às 13h. O descumprimento de regras pode levar à eliminação do candidato.
O edital não determina um traje obrigatório nem proíbe tipos específicos de roupa ou calçado. A orientação é escolher peças confortáveis, já que os candidatos passam várias horas no local de prova. No primeiro domingo, 8 de novembro, a aplicação terá duração de cinco horas e 30 minutos. No segundo, em 15 de novembro, serão cinco horas.
A mesma regra vale para quem prefere usar calça, vestido ou moletom. Não há exigência de roupa social ou uniforme para participar do exame.
O Inep determina que bonés, chapéus, viseiras, gorros e acessórios semelhantes sejam guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.
A restrição também vale para óculos escuros. Esses itens não podem permanecer com o participante durante o exame.
Artigos religiosos, como burca e quipá, podem ser vistoriados pelo coordenador de forma reservada, conforme as orientações do Inep. A regra busca preservar o respeito às práticas religiosas sem deixar de cumprir os procedimentos de segurança.
Além dos acessórios de chapelaria e dos óculos escuros, o Inep estabelece uma lista de objetos que não podem ficar com o candidato durante a aplicação. Entre eles estão:
Os objetos levados ao local de prova devem ser guardados no envelope porta-objetos, entregue pelo chefe de sala. O envelope precisa permanecer lacrado, identificado e embaixo da carteira até a saída definitiva do participante.
Os aparelhos eletrônicos devem estar desligados. Se um celular ou outro dispositivo emitir qualquer som durante a prova, mesmo dentro do envelope, o candidato poderá ser eliminado.
O participante precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto e utilizar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
O cartão de confirmação de inscrição não é obrigatório, mas o Inep recomenda que o candidato leve o documento para consultar informações como endereço e número da sala. O cartão deve ser guardado no envelope porta-objetos ao entrar na sala.
Também é permitido levar alimentos e bebidas não alcoólicas. No entanto, os lanches e medicamentos podem ser vistoriados pelo chefe de sala. Por isso, é importante seguir as orientações dos fiscais durante a aplicação.
Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sempre pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h30.
No primeiro dia, 8 de novembro, o exame termina às 19h. No segundo, 15 de novembro, a aplicação acaba às 18h30.
A recomendação é chegar com antecedência para evitar imprevistos no trajeto. Depois do fechamento dos portões, não é permitida a entrada de candidatos.
O descumprimento das regras previstas no edital pode levar à eliminação do participante. Entre as situações que exigem atenção estão:
O candidato também deve seguir as orientações do chefe de sala e da equipe de fiscalização. As regras completas estão disponíveis nas orientações oficiais do Inep para o dia do exame.
Glossário
O que é Enem) 2026?
Exame Nacional do Ensino Médio de 2026, prova aplicada nos dias 8 e 15 de novembro para avaliação da educação básica no Brasil
O que significa exame não impõe restrições a roupas leves e confortáveis?
O edital do Enem permite vestuário confortável como bermudas e chinelos, desde que não haja acessórios que comprometam a segurança da prova